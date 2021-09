Bäckis: ”Kändes som att man var kriminell”

Nicklas Bäckström, 33, ska strax ta sig an ännu en säsong med sitt Washington Capitals.

Under sommaren har han tillbringat tid i Sverige med sin sambo och sina tre barn och han har även hunnit träffa Niklas Wikegård. C More-experten åkte hem till Bäckström för säsongens första avsnitt av ”Wikegård vs”.

Då pratade duon bland annat om Bäckströms efterlängtade Stanley Cup-titel med Washington 2018.

– Efter sju, åtta, nio år började man ifrågasätta sig själv litegrann. Är det mig det är det fel på eller någon annan? Vad gör man för fel? Nu måste vi verkligen ta det här klivet. Det kändes ändå som att vi tog oss närmare och närmare, säger Bäckström i ”Wikegård vs”.

Bäckström om tiden efter dopingtestet

En annan jobbig händelse från Bäckströms karriär är det omtalade dopingtestet strax innan OS-finalen mot Kanada 2014. Bäckström stoppades från finalen eftersom hans allergimedicin gav positivt utslag.

– Just då kommer jag ihåg att det var en jäkligt tuff period. Det kändes som att man var kriminell ungefär. Det var så man var uthängd. Det kändes som att det var väldigt olyckligt. Det jag tar med vidare är att man måste blicka framåt, säger Bäckström i ”Wikegård vs”.

Han avslutar:

– Så har jag nog alltid varit som person också, att hur dålig man än har varit, eller en sån här sak händer, så är det alltid hur man studsar tillbaka som människa och som hockeyspelare. Då ville jag verkligen visa att det var fel.”

Hela avsnittet av Wikegård vs Nicklas Bäckström sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More.

Bäckström ser fram emot OS 2022