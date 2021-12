”Bäckis” tillbaka – då vann Capitals direkt

Kuznetsov svarade för ett av målen och Bäckis spelade fram John Carlson till 2-0-målet.

Nicklas Bäckström har haft en strulig första halva av NHL-säsongen, där han först missade två och en halv månad för att rehabilitera en krånglande höft från i våras.

Han gjorde comeback i bortamötet med Chicago den 15 december, men testade positivt för Covid-19 dagen efter när laget skulle flyga vidare till Winnipeg.

Bäckis missade Winnipegmatchen den 17 december och också hemmamatchen mot LA Kings den 19 december.

Sedan fick Capitals tre matcher inställda mot Philadelphia, NY Islanders och Ottawa på grund av Covid, så det dröjde nu till den 29 december innan han kunde göra sin andra NHL-match den här säsongen.

Tappade ledningen i mittperioden

Det blev en svängig tillställning i den amerikanska huvudstaden, där Washington skaffade sig en 3-0-ledning under den första perioden för att sedan släppa in tre raka mål under mittenperioden.

Filip Forsberg stod för gästernas kvittering till 3-3 och plötsligt var det match igen.

Avgörandet stod Kuznetsov för med drygt fem minuter kvar när han gjorde 4-3 ur liten vinkel med ett skott som smet in över axeln på Nashvillemålvakten Juuse Saros.

– Jag hittade ingen att passa när jag kom ut bakifrån kassen, så jag skickade i väg pucken mot närmaste stolpen, sa Kuznetsov efteråt.

Carl Hagelin kunde fastställa slutresultatet i tom kasse med en dryg minut kvar. Hagelin hade också en assist tidigare i matchen och det var kvällens kanske snyggaste framspelning när han tråcklade fram en crosspassning förbi två motståndare till Nic Dowd, som bara hade att skarva in pucken till 3-0-målet.

Långa segersviten bröts

Matchen bjöd inte bara på några vackra fullträffar utan också gruff och ett slagsmål mellan tungviktarna Tom Wilson (Washington) och Mark Borowiecki (Nashville).

Predators saknade lagkaptenen och backstjärnan Roman Josi, som hamnat på ”Protokollet” sedan han testat positivt för Covid-19.

Med nattens förlust bröts Nashvilles sju matcher långa segersvit.

– Den första perioden kostade oss matchen till slut. Det är jobbigt att ta sig tillbaka från ett underläge med tre mål och det fick vi till slut betala priset för. Vi tog också för många utvisningar i den första perioden, som slet på manskapet, sa Mattias Ekholm till nhl.com efter slutsignalen.