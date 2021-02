Avslöjar: Tvingades byta om i duschen

– Jag var livrädd för att vara i ishallen. Han är en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin har träffat.

Orden är Johan Franzéns.

Den tidigare Detroit-spelaren, som vann Stanley Cup med klubben 2008, vittnade för ett drygt år sedan om sin tidigare tränare Mike Babcocks skräckmetoder.

Om en person som mobbade och bröt ned sina spelare.

Franzén är långt ifrån den enda NHL-spelaren som berättat om Babcocks ledarskap och 57-åringen tvingades under hösten 2019 lämna Toronto efter att flera oroväckande uppgifter sipprat ut i medierna.

Ett två decennier långt tyranni i världens bästa hockeyliga var då över.

För det visar sig att Babcock, från sitt första NHL-jobb med Anaheim Ducks i början av 2000-talet, behandlade sina spelare respektlöst.

Tony Mårtensson, som då spelade för Anaheim, minns tillbaka hur Babcock bemötte honom.

– Det var med noll respekt. Det var den jargongen på den tiden med, och jag var en ung kille som var halvdan på språket. Klart att det var tufft. Han hade kunnat bryta ned mig, men han lyckades inte.

Hur kunde han bryta ned dig?

– Det handlade om att jag var från Sverige, att jag var för liten, att jag var för svag. Han sa åt mig flera gånger: ”You're way too small to play in the show”. Jag är ändå 1.83 centimeter lång, så jag visste att jag inte var för liten. Sedan tyckte väl han att jag var för dålig, och det var han inte rädd för att säga till mig och massa andra spelare. Han var så som person. Det var hans första eller andra år i NHL, och vad det verkar blev det bara värre och värre.

”I grund och botten är han en mobbare”

Babcock coachade Anaheim mellan 2002 och 2004, samma år som Mårtensson tillhörde organisationen.

Den tidigare assistkonungen Mårtensson spelade mestadels AHL-hockey under sin tid i Nordamerika, men han var med på Anaheims försäsongsläger och spelade en handfull matcher för Kalifornien-laget.

På sin relativt korta tid i Anaheim hann Mårtensson utsättas för Babcocks pennalistiska metoder.

Ansikte mot ansikte, men även inför sina lagkamrater.

Som under säsongen 2003/2004.

– Jag var med på vår isvärmning inför en match mot Colorado borta, och på den tiden var det en spelare som inte fick gå ut till matchen efter värmningen. Då pekade han på mig och sa: ”Du spelar inte”.

– Jag börjar byta om, men då frågar han: ”Vad fan håller du på med?”. Jag svarade bara att han sagt åt mig att jag inte skulle spela. Då fick jag gå in och byta om i duschen i stället. Det var sådana saker som han höll på med.

Gjorde han det för att befästa sin position i hierarkin och visa att det var han som bestämde?

– Ja, fast alla visste ju det. Han är en sådan människa bara och det har visat sig i efterhand. Jag var en nobody där borta och han har behandlat superstjärnor på samma sätt. Han behövde väl göra det för att känna att han själv var bra.

Varför tror du att han tryckte ned spelare och använde dem som exempel inför gruppen?

– I grund och botten är han en mobbare. Antar jag.

När du blev tvungen att byta om i duschen, hur kände du inombords då?

– Du känner dig som världens sämsta människa, och spelare. Då hade det gått en tid också, och den värsta känslan hade ändå gått över eftersom att jag visste hur han var.

Pratade man med sina lagkamrater om hur illa Babcock behandlade spelarna och att man använde honom som en gemensam fiende för att svetsa samman gruppen?

– Jag var med för kort tid. Det var inga diskussioner som jag hörde, men jag tror verkligen att det var så. Då och senare när han gick till Detroit.

Foto: FRANK GUNN / AP TT NYHETSBYRÅN

”Han var inte en dålig hockeytränare”

Även fast Bacbock vid upprepade tillfällen tryckte ned Mårtensson har Märstasonen en tudelad bild av den tidigare Stanley Cup-vinnaren.

Han hade vissa starka egenskaper – som tränare.

– Jag måste säga att Babcocks tal inför matcherna var helt fantastiska. Han kunde få laget att glöda i ögonen. Det var jättebra träningar och han var sjukt förberedd. Han var inte en dålig hockeytränare, utan han var en dålig människa på sidan om.

Sedan Babcock fick sparken av Toronto 2019 har han inte verkat i världens bästa hockeyliga, men för en knapp vecka sedan antog han ett jobb på University of Saskatchewan.

Knappt 20 år har löpt förbi sedan Mårtensson och Babcock delade hockeyliv, och trots sina stundtals mörka erfarenheter av Babcock kan Mårtensson känna en tacksamhet över åren i Nordamerika.

– Jag utvecklades och fick se nya platser. För min hockeykarriär var det nog det bästa som kunde hända. Det var inget gull-gull med spelarna på den tiden utan det var stenhårt. Det var jättetufft, men jag hade skrivit på för två år och körde kontraktstiden ut. Klart att jag längtade hem men jag behövde göra klart perioden där för min egen skull.

Lyssna på Hockeypuls med Tony Mårtensson: • Spotify • iPhone • Acast

Eller klicka på play-knappen hos oss: