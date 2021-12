Avgör med 15 sekunder kvar

Topplaget Florida hade två raka förluster mot Washington och Seattle inför nattens hemmamöte med Capitals.

Och man var illa ute igen mot Alexander Ovetjkin och hans stjärnspäckade gäng. Det stod 4-1 till Washington efter två perioders spel.

Men Panthers lade in en växel under den sista perioden och det började med en tidig reducering genom Ryan Lomberg, som serverades en fin passning framför kassen från Patric Hörnqvist. Pucken gick via Capitalsmålvakten Ilja Samsonov ut till Lomberg, som från nära håll bara hade att trycka in den i nätet.

Tre minuter senare kom nästa reducering när Eetu Loustarinen gjorde 3-4 i numerärt underläge och sedan avgjorde Florida med två powerplaymål från Sam Bennett och Sam Reinhart.

5-4-målet kom med bara 15 sekunder kvar.

St. Louis vann på straffar

Victor Hedman antecknades för sitt 16:e assist när Anthony Cirelli gav Tampa Bay ledningen med 1-0 i bortamötet med St. Louis Biues.

Då hade drygt två minuter spelats. Sedan ökade Lightning på med två fullträffar inom loppet av fem sekunder i den sjätte matchminuten.

Corey Perry skickade pucken upp i nätet vid 2-0 och Eric Cernak sköt 3-0.

Men Blues tog sig tillbaka in i matchen under mittenperioden med två mål. Oskar Sundqvist assisterade till Logans Browns 2-3 och Ivan Barbasjev kvitterade efter en dryg minut av den tredje perioden.

Efter en mållös förlängningen avgjorde Ryan O´Reilly i straffläggningen.

Karlsson målskytt

San Jose Sharks vann också den andra bortamatchen på turnén österut i USA.

Erik Karlsson var en av målskyttarna när Sharks besegrade New Jersey Devils med 5-2.

Karlsson stod placerad vid den vänstra stolpen när han fick en genomskärare från Alexander Barabanov och kunde trycka in 4-0 efter drygt halva den andra perioden.

Jesper Bratt var en av New Jerseys målskyttar, assisterad av Andreas Johnsson.

Tog femte raka

Dallas vann sin femte raka match när man besegrade topplaget Carolina Hurricanes hemma med 4-1.

Stars är nu uppe på fjärde plats i NHL:s Central division. Efter att ha passerat både Winnipeg och Colorado i natt.