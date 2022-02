Avgjorde i sudden – med läckert solomål

På torsdag åker Hedman till Las Vegas för att representera Tampa Bay under NHL:s All Star Weekend.

Och det råder inget snack om att Victor är en värdig representant för sin klubb.

Han har efter drygt halva säsongen gjort 47 poäng, 10 mål och 37 assist, på 46 matcher från sin backplats.

Nattens segermål kom efter 2.45 minuter av förlängningen när Hedman avancerade in i skottsektorn och inte hittade någon lagkamrat att passa till. Så han skickade i väg ett handledsskott, som flög in i nätet via insidan av den högra stolpen.

Bäst av alla svenskar

Det var en fullträff signerad en stjärna.

Victor hade också en assist tidigare i matchen och är med sina 47 poäng bäst bland svenskarna i ligan just nu.

Han har gjort två fler poäng än Gabriel Landeskog, Colorado, skuggar på 45 poäng.