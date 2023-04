”Är helt mållös – blev fullständigt överkörda”

Rangers målvakt Igor Sjestiorkin låg och sprattlade förtvivlat medan pucken just rullade över mållinjen i andra perioden, och det var en sekvens som speglade New York-lagets match under natten mot fredag rätt väl:

Man fick absolut inte sjabbla bort det här, fick inte gräva gropen djupare åt sig själva – och det var precis vad som hände.

Innan det målet – som betydde 2–0 – hade Rangers återigen åkt på en snyting alldeles i inledningen: Knappt fyrtio sekunder hann gå innan Devils Ondrej Palat vispade in en puck som studsade på Rangersbacken Adam Fox klubba och Sjestiorkins hjälm och in i mål.

Bratt: ”Bara att hålla oss kalla”

Och när Rangers hade hade powerplay med sex-sju minuter kvar av andra perioden blev det förvisso mål – men det var Devils Erik Haula som fick fatt i pucken, åkte tvärs över mittzon och serverade Dawson Mercer på vänsterflanken en passning som Mercer smällde upp i Rangersmålet.

– Vi visste att de, speciellt när det rann i väg några mål, skulle föröka få oss på fel bana, försöka få oss att ta lite dumma utvisningar. Men för oss var det bara att hålla oss kalla, säger Devils svensk Jesper Bratt efter matchen, som slutade 4–0 efter ett mål i tom kasse.

Trenden hittills i serien har varit bara bortasegrar (Rangers vann båda i Newark, sedan tog Devils matcherna på Madison Square Garden) men nu är det historia.

– Jag tycker vi gör en av våra bästa matcher i serien. Vi har jagat den här serien från de två första, och nu går vi in och vinner tre raka. Nu har vi chansen att åka in till Manhattan och vinna den här serien. Det ska bli extremt motiverande. Det kommer bara att handla om att vi spelar på samma sätt. Vi kan inte känna nån press, vi vill bara gå in och vinna vår fjärde raka – och förhoppningsvis gå in i nästa serie med en bra känsla.

Henkes sågning

I tv-kanalen MSG:s studio satt en före detta Rangersmålvakt och var mäkta missnöjd med Rangers spel efter matchen:

– Vi pratade inför matchen om hur Rangers behövde en bra start för att få stopp på Devils momentum – och Devils går in och gör mål direkt. Wow, jag är helt mållös. Och sättet Devils spelade på och att Rangers inte hade några svar… Jag trodde på en comeback i tredje, men Devils körde över Rangers fullständigt, säger Henrik Lundqvist.

Eftersom Rangers blev nollade innebar det naturligtvis ytterligare en match utan mål för Mika Zibanejad och Artemij Panarin.

Zibanejad har inte gjort ett enda mål i slutspelet och har inte nätat på de tio senaste matcherna (slutspel + grundserie).

