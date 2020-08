Det var nära att fler av ligans största affischnamn skulle tvingas packa ihop och lämna livet i bubblan.

Men Torontos stora namn Auston Matthews, John Tavares, Wiliam Nylander och Mitch Marner räddade sig kvar i sista sekunden och får chansen att kvala in till slutspelet i ett femte och avgörande möte med Columbus på söndag.

Fredagen kallades på förhand ”Elimination Friday”, då sex lag var en förlust från att bli knockade ur förturneringen till Stanley Cup och därmed gå miste om chansen att spela om mästartiteln.

Den största skrällen var förstås att Edmonton Oilers försvann mot Chicago Blackhawks.

Men med bara McDavid som spelade på maxfart orkade inte Oilers slå ut rutinerade Chicago, där lagkaptenen och trefaldige Stanley Cupmästaren Jonathan Toews gjorde ännu en stormatch.

Målvakten Corey Crawford var också mästerlig med 43 räddningar.

Edmonton saknade på nytt Adam Larsson i försvaret och det var en lucka man hade svårt att fylla under de sista matcherna.

– Med sin storlek och rutin är Larsson en nyckelspelare i Oilers, som man verkligen saknade. Nu tvingades man ge mer istid till spelare, som inte var kapabla att hantera den, kommenterade förre NHL-stjärnan och numera tv-experten Ed Olczyk i sändningen hos NBC Sports.

Det stod 2-2 efter två perioder innan rookiestjärnan Dominik Kubalik avgjorde matchen efter 8.30 minuter av den sista perioden.

Pittsburgh Penguins utslagna

En annan skräll i natt var Pittsburghs sorti ur turneringen mot Montreal Canadiens.

– Det är små marginaler när det handlar om bäst av fem. Jag tycker inte att vi var så dåliga, sa Sidney Crosby under presskonferensen efteråt på frågan varför Penguins haft det så svårt i play off under de senaste åren.

Carey Price storspelade i Montrealkassen och var ”Matchens lirare” efter att ha hållit nollan.

– Han var ruskigt bra, berömde finländske lagkamraten Artturi Lehkonen, som visade vägen med sitt 1-0-mål med drygt fyra minuter kvar.

Penguins har bara vunnit en matchserie i slutspelet under de senaste tre åren.

Utslagna ur turneringen är nu New York Rangers, Florida Panthers, Nashville Predators, Pittsburgh Penguins, Winnipeg Jets och Edmonton Oilers.

När det gäller Nashvilles fall mot Arizona, se separat nyhetsartikel.