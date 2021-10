"Massor av mål – massor av action"

Men just den här kvällen i Canadian Tire Centre i Ottawa var Ovetjkin inte Capitals bäste målskytt.

T.J. Oshie svarade nämligen för ett hattrick.

– Han flög fram ikväll, det känns som varje gång han avlossar ett skott eller bjuder på en framspelning, så skapar han en farlighet, berömde Ovie efteråt.

Den första perioden var en enda lång målkavalkad.

Senators tog ledningen redan efter drygt två minuter genom Drake Batherson, som för övrigt också stod för ett hattrick den här kvällen.

Washington svarade med fyra raka mål och alla trodde att matchen var avgjord.

Men Ottawa kom tillbaka med tre fullträffar under mittenperioden och plötsligt stod det 4-4.

Hattrick av Oshie

Det var Ovetjkin, som blev tungan på vågen för Capitals.

Han täckte ett skott sent i den andra perioden från Ottawabacken Nikita Zaitsev högt uppe i egen zon och fick fritt fram genom mittzonenen och in över den offensiva blålinjen. Ensam med Filip Gustavsson gjorde Ovie inget misstag utan lirkade in pucken mellan benskydden på svensken och gästerna hade tagit ledningen med 5-4.

Oshie fullbordade sedan sitt hattrick innan mittenperioden var över och Capitals ledde med 6-4.

Men Batherson var inte färdig för kvällen utan gjorde också sitt tredje mål när 6.32 minuter spelats av den sista perioden.

Den som fick sista ordet var dock Ovetjkin, som klippte in 7-5 på ett välplacerat skott med knappt tio minuter kvar.