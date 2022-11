Mattias Norström: ”Ännu en gång banar Salming väg för andra”

Pappa och farfar hejade på AIK och då kunde förstås inte Mattias göra något annat. Även om han också hade en affisch med idolen Börje Salming på väggen hemma i pojkrummet i Stockholmsförorten Sätra i början av 80-talet.

Mattias Norström var inte bäst i sitt pojklag.

När han var elva år och hade flyttat till Huddinge så hände det att han fick sitta kvar på bänken hela sista perioden.

Under den tiden var det kanske inte så många som trodde att Mattias Norström och Börje Salming skulle bli lagkompisar - i just AIK.

Men så blev det.

Hösten 1991 var Börje 40 år, tillbaka i Sverige efter 17 år i NHL och inne på sitt andra av de tre år i AIK som avslutade hans karriär. Mattias Norström var bara 19 år.

Nummer 21 Salming tillbaka i svensk hockey efter 17 år i NHL. Foto: LARS EPSTEIN / DN Börje Salming avslutade sin spelarkarriär med tre säsonger i AIK, här är han i en närkamp med Magnus Jansson i en derbymatch mot Djurgården 1991. Foto: BILDBYRÅN Mattias Norström bredvid Börje Salming på lagfotot från säsongen 1991/92. Foto: STIG KENNE / FOTOKENNE Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Första gången de möttes i omklädningsrummet klev den gamle idolen fram till den blyge tonåringen och sträckte fram högerhanden:

– Hej, jag heter Börje.

Mattias ler när han berättar om deras första möte.

– Börje var helt fantastisk mot mig. Och det var knappt jag trodde det var sant att vi var i samma lag. Jag fick verkligen studera på nära håll vad som krävs. Men det var inte skridskoåkning eller klubbteknik jag lärde av Börje. Det han visade efter över 1000 matcher i NHL var hur han fortfarande spelade som om varje match var hans sista, säger Mattias och fortsätter:

– Som han spelade med hjärtat! Och så många skott som han täckte även de åren med AIK! Han visade kanske bättre än någon annan vilket pris det krävdes att betala. Han var också fantastisk på att se till att vi hade en härlig gemenskap. Han styrde upp så att vi åt middag tillsammans varje torsdag på Sturecompagniet.

Nu för tiden utkämpar Börje som bekant sitt livs tuffaste kamp mot den skoningslösa sjukdomen ALS.

– Vi har träffats en del genom åren, spelat uppvisningsmatcher ihop och jag tog väldigt illa vid mig när jag fick besked om hans sjukdom. Men jag försöker främst tänka på hur oerhört mycket han betytt för så många människor. Hur han banat väg för alla oss svenskar som kom till NHL efter honom, säger Mattias - och påminner om ett kanadensiskt uttryck, när de säger: ”play the game the way it was meant to be played” och menar att spela tufft.

– För mig är det där en beskrivning av Börje. Han spelade hockey som hockey ska spelas. Han hade bra skott, var en duktig framspelare, han var tuff och han var bra defensivt. Han var nominerad till Norris Trophy flera gånger. Framför allt offrade han sig för laget med sina skotttäckningar och han stod alltid upp för sina lagkompisar.

Börje Salming hyllas av publiken ännu en gång, förra helgen i samband med en NHL-match i Toronto. Vid hans sida: förre lagkompisen Darryl Sittler och Mats Sundin. Foto: FRANK GUNN / AP TT NYHETSBYRÅN Expressens Sven Lindwall var nyligen hemma hos ALS-sjuke Börje Salming och hans fru Pia, i deras lägenhet i Nacka Strand. Foto: SVEN LINDWALL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Mattias tystnar en stund innan han fortsätter:

– Sånt tänker jag på nu. Och hur han numera banar väg för andra ALS-patienter. Ännu en gång tar han facklan och banar väg för andra.

***

Börje Salming kallades ”The King” under sina år i Toronto Maple Leafs - senare fick han många svenska kronprinsar i NHL.

En av dem var Mattias Norström. Killen som inte platsade i pojklaget i Huddinge blev så småningom lagkapten i Los Angeles Kings och spelade över 900 matcher i NHL.

Låt oss ta det från början. I pojklaget i Huddinge var Mattias Norström lagkompis med bland andra klasskompisen Kristian Gahn, som senare spelade 15 säsonger i högsta serien i Sverige.

– När jag gick till AIK var Kristian redan där. Jag var ett gränsfall att ta plats i AIK:s 72:or. Men då fick jag tränaren som betytt mest för mig under hela min karriär: Thomas Storm, berättar Mattias.

Storm fick Norström att förstå att talang inte är något som bara är medfött, utan något som kan utvecklas och förfinas.

– Han lärde mig att det handlar om hur mycket tid du lägger ner. Jag minns att han tog Vladimir Krutov som ett exempel, Krutov fick kritik för att han var för dålig i ett VM. Hans svar var att träna tre pass per dag året efter och nästa VM utsågs han till turneringens bäste spelare, berättar Mattias.

Mattias Norström med pucken i en match mot Färjestad 1992. Foto: BILDBYRÅN Mattias Norström i duell med Malmös målvakt Roger Nordström i en match vintern 1992. Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Unge backen Norström älskade att träna. Var det inte organiserad träning så var det landhockey hemma på gatan med polarna.

– Thomas Storm premierade verkligen att man borrade ner huvudet och körde. Jag visste att jag också skulle lära mig dribbla och skjuta om jag lade ner timmar på det.

Mattias drömde om AIK, Tre Kronor och NHL. Även om han som junior fick det tufft igen, då han inte platsade i AIK:s J 20-lag utan i stället blev utlånad till allsvenska Mora.

Där fick han en annan tränare som skulle betyda mycket: Leif Boork.

– Jag fick ingen räkmacka av Leif Boork, det kan jag säga, och det är jag glad för, säger Mattias.

Boork hade tidigare värvat spelare från Stockholm, som kanske inte gjort succé i Mora. Norström kände pressen.

– En del tänkte nog att här kommer ännu en jävla stockholmare. Boork var tuff mot mig, jag platsade inte i Moras A-lag heller och fick spela med juniorlaget.

Vad lärde du dig av Boork?

– Jag lärde mig mycket av honom. Både han och Thomas Storm var tränare som vågade bryta mönster. Det är såna tränare vi pratar om i framtiden, såna som går till vänster när alla andra går åt höger. Du får ingen utveckling utan såna människor. Leffe gillar att vara obekväm ibland. Han vet också att det viktigaste för unga spelare är att bygga pannben.

I Mora fick Mattias Norström en ny stenhård tränare: Leif Boork. Foto: ROGER TURESSON Under tiden tillsammans i Dalarna hade Mattias lust att strypa Leif Boork, men i efterhand är Norström tacksam för tiden tillsammans med Boork i Mora. Foto: BILDBYRÅN En missnöjd Leif Boork i båset under en match med Mora 1987. Foto: ROGER TURESSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Sedan jublade inte Mattias och hans lagkompisar vid sista passet den säsongen - då det redan var klart att Mattias skulle återvända till AIK.

– Vi skulle orientera. Det var en bana i skogen som tog nästan två timmar. Vi kom i mål och trodde det var sommarlov, då sa han att vi skulle dubbelstämpla, alltså springa hela banan en gång till.

– Ja, då ville man strypa karln...

Norström och lagkompisarna sprang ett varv till.

– Det var vi mot tränaren. Vi skulle ha varandras rygg. Leffe var bra på att bygga lagkänsla och han var också noga med hur vi skulle behandla andra människor. Han var på oss hur vi skulle vara mot lärarna i skolan, respektera deras yrken. Som 19-åring undrade man ju varför det var så viktigt. Nu förstår jag. Det där är ju precis vad allt handlar om, säger Mattias.

***

Det blev två säsonger i AIK för Mattias och tyvärr en degradering till allsvenskan - trots ett lag med profiler som Salming, Michael Nylander, Kristian Gahn, Richard Franzén och Mats Thelin.

Hur kunde ni åka ur?

– Det är helt obegripligt. Men när hjulen väl börjar snurra åt fel håll...

Han hyllar Salming för hur han hela tiden försökte och hur laget gjorde sitt bästa för att klara sig kvar.

– Där lärde jag mig också hur jag hatar uttrycket ”vi måste kämpa hårdare”. Det har alla hört, det sägs i alla lag. Men vad betyder det? Alla kämpar. Ingen vill då höra ”vi måste kämpa hårdare” och när det skriks som mest brukar det alltid sluta med en utvisning inom ett par minuter.

Fyra stjärnor i svenska JVM-laget 1991. Från vänster: Niklas Sundblad, Mattias Norström, Michael Nylander och Kristian Gahn. Foto: BILDBYRÅN Svensk rookie i New York Rangers 1994: Mattias Norström. Foto: KRISTOFFER DAN-BERGMAN / KRISTOFFER DAN-BERGMAN TT NYHETSBYRÅN Mattias Norström i närkamp med Wayne Gretzky i en match på hösten 1995. Foto: TOBIAS RÖSTLUND / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

För Mattias skulle resan fortsätta till världens bästa hockeylag: New York Rangers, som säsongen 1993/84 skulle bryta en förbannelse och vinna Stanley Cup för första gången sedan 1940.

***

På plats i New York fick Mattias Norström lära sig något mer värdefullt. Den tuffe backen hade då varit med och vunnit ett JVM-silver i ett lag ihop med bland andra Peter Forsberg, Markus Näslund, Mikael Renberg och Michael Nylander.

I Rangers konkurrerade den svenske rookien om en plats i laget med Jay Wells, Doug Lidster och Kevin Lowe.

– Och det var just de spelarna som tog bäst hand om mig. Kevin Lowe sa till mig: ”något du måste lära dig om NHL är att det handlar om 90 procent psykologi och tio procent fysisk förmåga”. De 90 procenten kan du aldrig kontrollera - din tränare, vad tidningarna skriver, ditt självförtroende.

– De resterande tio procenten är helt upp till dig - hur du tränar, hur länge du är kvar på isen och kör själv efter träningar, hur länge du är på gymmet. Hur hårt du jobbar - varje dag!

När Mattias senare blev lagkapten, så upprepade han de råden till unga lagkompisar.

– Jobbet du lägger ner på isen och i gymmet - det kan du själv kontrollera, säger han, blir sedan lite full i skratt och fortsätter:

– Vad utomstående tycker kan du aldrig kontrollera. Och när det gäller betyg, getingbedömningar och sånt - då säger alltid spelarna att de inte läser - men alla läser!

***

New York Rangers 1993/94 är ett klassiskt lag, med superstjärnor som Mark Messier, Brian Leetch och Mike Richter. Mattias fick mest spela i farmarlaget Binghamton och det blev nio NHL-matcher i grundserien. Han var sedan med som extraspelare under hela slutspelet, fram till att Rangers blev mästare.

New York Rangers Stanley Cup-triumf 1994 var första gången Rangers blev mästare sedan 1994. Foto: ADAM NADEL / AP TT NYHETSBYRÅN Stanley Cup-vinsten 1994 var karriärens höjdpunkt för coachen Mike Keenan - som inte direkt älskades av sina spelare. Mattias Norström var inget undantag. Foto: RON FREHM / AP TT NYHETSBYRÅN Inkallad på kontoret till Mike Keenan - s å var det enda som Mattias Norström fick en flygbiljett till farmarligan. Foto: JOHN ZICH / AP TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det var nära att han fick hoppa in i en finalmatch, då Kevin Lowe var skadad.

– Det var finalmatch sex och mitt livs bästa isvärmning, haha. Jag åkte nog 50 varv. Jag var så taggad. Men sen fick Lowe en spruta och kunde spela. Jag var med på isvärmningen även den sjunde finalen, säger Mattias.

Hade han fått spela bara en finalmatch hade han fått en ring och namnet på bucklan.

– Det var en stor upplevelse att få vara med när Rangers blev mästare. Men jag kände mig inte så delaktig.

Vem av alla stjärnor i Rangers imponerade mest på dig?

– Sergej Zubov gjorde en otrolig säsong, den ryske backen vann interna poängligan med 89 poäng. Men jag måste ändå säga Brian Leetch. Som han spelade då hade han kunnat gå rakt in i ligan nu. Som en Cale Makar. Ja, Leetch hade allt...

Du hade Mike Keenan som coach, hur var det?

– Han slog nedåt, han tryckte ner spelare. För att han trodde det var så han skulle motivera dem. Nu kan jag tänka att det var en bra skola för mig. Men det var en ledarstil som är borta nu.

En gång kallades Norström till Keenans kontor, först fick han sitta utanför som en olydig skolpojke och vänta i 45 minuter, sen blev han inkallad till chefen som lade fram ett kuvert på bordet och sa:

– Här har du en enkel flygbiljett till Binghamton. Flyget går om 45 minuter. That's it!

Mattias Norström skakar på huvudet när han berättar.

– Han sa inget lycka till, inget om när jag skulle komma tillbaka. I det ögonblicket är det lätt att tro att ditt liv som hockeyspelare är över, men jag tittade honom i ögonen och åkte sedan ner till farmarlaget och gjorde mitt jobb. Han ville se hur jag reagerade. Om jag skulle kasta mig på telefonen till min agent och vilja bort.

Väldigt nära mål för New York Rangers Wayne Gretzky i en match i sin gamla hemmaarena i Los Angeles, men Los Angeles back Mattias Norström gör en fin ”räddning”. Foto: CHRIS PIZZELLO / AP TT NYHETSBYRÅN Expressen på plats i Los Angeles. Mattias Norström laddade upp inför OS i Nagano 1998 med en promenad hemma på Manhattan Beach med hunden Minnie. Foto: TOMMY SVENSSON / DN TT NYHETSBYRÅN Norström på sin Harley Davidson under åren i Los Angeles, det var inget hjälmtvång, men normalt var ”Notan” ansvarsfull, här gjorde han ett undantag för Expressens fotograf. Foto: THOMAS ENGSTRÖM Sex svenskar i NHL:s All Star-match i Tampa 1999. Från vänster: Peter Forsberg, Markus Näslund, Niklas Lidström, Mattias Öhlund, Mats Sundin och Mattias Norström. Foto: STEFAN HYTTFORS Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Vad säger du annars om ledarskapet i NHL?

– Vi har lärt oss mycket de sista tio åren om ledarskap och psykisk ohälsa och hur man motiverar folk. De gamla NHL-tränarna var som militärer. Vi spelare förr i tiden lärde oss snabbt spelreglerna och när inte stora stjärnor som Gretzky och Lemieux ifrågasatte det, då gjorde ingen annan det heller.

***

Mattias stora lyft i karriären var flytten från New York till Los Angeles.

– Det var en stor deal och Mark Messier fick in flera gamla lagkompisar från Edmonton. Jag fick en coach, Larry Robinson, som verkligen villa ha mig, jag var 24 år och fick vara med och bygga ett nytt Los Angeles Kings.

Det skulle dröja fem säsonger innan Los Angeles vann en slutspelsrunda, samma säsong (2000/01) som Norström fick C:et på tröjan.

– Jag kom till en klubb mitt i en baksmälla efter Stanley Cup-finalen 1993. Hela organisationen var i förändring och det tog sin tid att vända på det. Vi hade väldigt många tuffa år i Los Angeles.

Kings hade heller inte turen och/eller skickligheten att drafta rätt under de tuffaste åren.

Som 1994 då klubben valde målvakten Jamie Storr före bland andra Patrik Elias, Chris Dury och Daniel Alfredsson.

Eller 1995 då Kings valde finske backen Aki Berg som nummer tre av alla spelare, före bland andra Shane Doan och Jarome Iginla.

– Vi hade inte tur med draften under några år innan Kings senare fick in bland annat Anze Kopitar och Drew Doughty. Men våren 2001 hade vi ett bra lag, då vi efter trejder fått in bland andra Adam Deadmarsh, Zigmund Palffy och Bryan Smolinski.

Blodig duell mellan Colorados Peter Forsberg och Los Angeles Mattias Norström. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / AP TT NYHETSBYRÅN Henrik Zetterberg är en annan svensk superstar som jagats av Mattias Norström genom åren. Foto: BJÖRN TILLY / BILDBYRÅN Ännu en snygg ”räddning” av Mattias Norström. Här är det Dallas Mike Modano som har öppet mål mot Los Angeles, men Norström är i vägen. Foto: MATT SLOCUM / AP Nordisk duell mellan Mattias Norström och Dallas Jere Lehtinen slutar med att den finske spelaren flyger in i spelarbåset. Foto: MATT SLOCUM / AP Under sex säsonger var Mattias Norström lagkapten i Los Angeles Kings. Foto: ANDREAS HILLERGREN / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

En spelaraffär som betydde mycket för två lag var när Norströms bäste kompis i NHL och backpartner under flera år, Rob Blake, skickades till Colorado.

– Våren 2001 slog vi ut ett väldigt bra Detroit ur slutspelet, men sen åkte vi ur mot just Colorado som senare vann Stanley Cup.

Hur var det för dig att möta Blake?

– Det var mycket känslor. Ingen spelare har betytt mer för mig och vi är fortfarande nära vänner. Vi var verkligen ett samspelt backpar som gjorde varandra bättre. Jag har väldigt mycket att tacka Blake för.

Känslorna är ömsesidiga.

När Rob Blakes nummer 4 hissades upp i taket i hemmaarenan i Los Angeles - då hade han ett krav.

– Han stod där på isen med sin familj, men sa också att han behövde den spelare som betytt mest för honom på sin vänstersida igen. Sen fick jag vara med där också. Det kändes både rätt och fel, men han ville ha det så, så då var det rätt.

Mattias Norström fick sina lagkompisars respekt genom sin uppoffrande spelstil och genom att alltid sätta laget före jaget.

– Det viktiga är att alla känner sig delaktiga. Det är samma på alla nivåer. Stjärnan i ett pojklag ska givetvis passa pucken till den sämste spelaren i laget, för då blir han bättre - och laget bättre. Och stjärnan är fortfarande stjärnan.

Men hur har du hanterat divor i ditt eget lag, som satt sig själva före laget?

– Det beror på omständigheterna. Men jag minns Michael Cammalleri i Kings, han var ung och skicklig, men hade väldigt höga tankar om sig själv. Då tog jag en mentorroll. Pratade mycket med honom, satt bredvid honom på planet under resor, bjöd honom på middag. Byggde en relation. Jag fick honom att ändra sig och han har tackat mig efteråt.

När Rob Blakes nummer 4 hissades upp i taket ville han som vanligt ha sin bäste backpartner, nummer 14 Norström på sin vänstra sida. Foto: MARK J. TERRILL / AP När Rob Blakes nummer 4 åkte upp i taket var det flera gamla Kings-profiler på plats. Här skakar Blake hand med Luc Robitaille, mellan dem syns Mattias Norström och gamle stormålvakten Rogie Vachon. Foto: MARK J. TERRILL / AP Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det var svårare med ökände Sean Avery.

– Vi hamnade nästan i slagsmål i en pool en gång. Han tyckte jag var en tönt och han backade inte för någon. Skulle alltid ha sista ordet även om det var ”fuck you, fuck you, fuck you”. Men jag tror polletten trillade ner till sist. I honom finns en snäll kille. Och vi hade väldigt mycket roligt tillsammans också.

En gång fick också Norström läxa upp sin coach Andy Murray.

– Jag var lagkapten, men hade varit noga med att jag inte ville ha något att säga till om angående laguttagningar. Ändå sa Murray till en spelare att han blivit petad för att jag velat det. Då sa jag ifrån direkt. Jag stövlade in på coachens kontor och sa åt honom att berätta sanningen. Såna svek gillar jag inte.

***

Det blev många tuffa dueller med landsmän under åren, särskilt alla säsonger då backparet Norström och Blake matchades stenhårt mot motståndarnas bästa kedjor.

Hur tänkte ni mot Foppa och Colorado?

– Då sa jag till laget att Peter är en känslomänniska. Om han har en dag då det inte fungerar och mest är sur och sparkar i isen, då sa jag ”låt Peter sova”. Du skulle man inte smälla på honom.

Då kunde man väcka monstret?

– Ja, haha, så illa var det faktiskt. Peter hade den egenskapen och då kunde han vara ruskigt bra. Han var sin värste kritiker och det värsta som kunde hända oss var då han vaknat på rätt sida och var som bäst.

Lagbild inför VM 2005. Här syns Mattias Norström och assisterande coachen Tommy Samuelsson. Foto: MAJA JAKOBSSON / BILDBYRÅN Mardröm för Tre Kronor. Kanada vinner VM-guld i Helsingfors 1997. Anson Carter jublar framför Mattias Norström och Tommy Salo. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT NYHETSBYRÅN En skadad Mattias Norström tvingades lämna VM redan efter första matchen våren 1998. Foto: JAN DÜSING Sverige slog Kanada med 3-2 i OS i Nagano 1998. Och Mattias Norström satte stopp för Wayne Gretzky. Men sedan blev det inte lika kul. Vare sig för Norström och Sverige eller Gretzky och Kanada. Foto: ULF PALM/FLT-PICA / TT NYHETSBYRÅN Deppiga svenskar efter förlusten i VM-finalen 2003. Från vänster: Peter Nordström, Peter Forsberg och Mattias Norström. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT SPORT TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Norström och Forsberg hade flera tuffa dueller.

– När han var bra, då var man tvungen att spela tufft mot honom och han backade aldrig för fysiska konfrontationer. Om han hade kort stubin? Ja, kortare än mig till och med, haha. Vi har svurit på både svenska och engelska och varit väldigt arga på varandra några gånger.

Vilka andra svenskar blev arga på dig?

– Det var ganska många, haha. Mats Sundin kunde ge tillbaka - han var tuff. Markus Näslund var väldigt tyst, men kunde bli svart i ögonen. Tomas Holmström blev arg på mig några gånger och sa typ ”Men för helvete Notan, vad fan håller du på med”. Men som Holmström tog stryk framför mål. Han hade ju fotbollsbenskydd bakpå vaderna - och de försökte man slå sönder. Det var ju fri vedhugning i NHL på den tiden.

***

Mattias Norström bodde i Los Angeles i elva år.

Änglarnas stad. Skådespelarnas stad.

– Cuba Gooding Jr är ett stort hockeyfan. Honom har jag träffat flera gånger. Vi har spelat golf ihop. Annars var inte nattlivet i Hollywood något som intresserade mig. Men jag var på några bra spelningar. Jag gillar att gå på spelningar.

Bästa du sett?

– Jag har varit på många bra. En väldigt minnesvärd var på Palladium. System of a Down, som kanske inte är ett favoritband, hade sällskap av Metallicas gitarrist. Det var en galen publik. Väldigt kul.

– Jag har sett Foo Fighters flera gånger, Red Hot Chilli Peppers hemma i Los Angeles, Bob Dylan på House of Blues i Dallas.

Mattias Norström fick ett fint slut på NHL-karriären i Dallas Stars. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN Sin 14:e och sista NHL-säsong gick Mattias Norström till semifinal med sitt Dallas Stars. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN Mattias Norström hyllades förstås av Expressens legendariske krönikör Mats Olsson och tecknare Helen Rasmusen. Foto: HELEN RASMUSEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

De mest kända personer som Norström lärt känna är annars två basketstjärnor: Shaquille O'Neal och Kobe Bryant.

– Vi delade träningsanläggning med Lakers och tränade ibland samtidigt på gymmet. Shaq hade jag verkligen velat ha som lagkamrat. Vilken underbar människa! Han pratade med alla.

– Kobe var mer reserverad. Men som han tränade. Kom man till träningsanläggningen vid 07 på morgonen var det bara hans bil som stod där. Han kunde vara där redan 04 och tränade väldigt mycket för sig själv.

***

Det blev elva år i Kalifornien för Norström och ett uppmärksammat gästspel i AIK under NHL-lockouten 2004/05 då Norström kom in på isen i Kings-tröja och tog av den och under hade han sin AIK-tröja och sedan ledde han sin kära klubb tillbaka till allsvenskan.

Sista säsongen för Mattias blev 2007/08 i Dallas, då Stars slog ut både Anaheim och San José innan resan tog slut i semifinalen mot Detroit.

– Vi gjorde ett väldigt bra slutspel, men mot Detroit var det tomt i tanken, de var för bra för oss.

Mattias Norström var med i sex VM, två World Cup och OS 1998 och 2002. VM 1998 skadades han i första matchen, men fick en guldmedalj. Han var skadad och tvingades lämna återbud till OS i Turin 2006.

Mattias Norström hemma i AIK igen, under lockouten 2005. Foto: BERTIL ERICSON / TT NYHETSBYRÅN Inspirerad av farfar och pappa så har Mattias Norström i hela sitt lov varit AIK:are. Foto: BERTIL ERICSON / TT NYHETSBYRÅN Spelar man i AIK så kan det oväntade hända. Sommaren 2005 arrangerade klubben en stor konsert på Råsunda. Robert Wells fick uppbackning av Mattias och fotbollsstjärnan Andreas Andersson. Foto: JACK MIKRUT / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Annars är det två OS som svider mest - Tre Kronor blev utslaget i kvartsfinal både i Nagano och i Salt Lake City.

– I Japan blev det bara åt helvete fel mot Finland. Salt Lake City svider fortfarande, då hade vi det bästa Tre Kronor-lag jag spelat för. Vi spelade ut Kanada i första matchen. Att sedan förlora mot Belarus...

– Jag lider också med Tommy Salo för hur han mått efteråt. Han utsattes för reaktioner och en behandling han absolut inte förtjänade. Det var en bedrövlig match av ALLA oss som var med där. VI sumpade bort en sådan bra chans att vinna guld, säger Mattias med tydlig betoning på ALLA och VI.

***

Efter spelarkarriären har Mattias bland annat haft egen båtfirma, som han numera sålt och han har gjort succé som tv-expert.

– TV-jobbet gör att jag behåller kontakten med sporten jag älskar. Jag tycker det är väldigt roligt och trivs bra i mitt nya lag.

Sedan hyllar han kommentatorn Niklas Holmgren.

– Vi är ett härligt gäng där alla brinner för sporten och Holmgren - ja, han är fantastisk! I fjol gjorde vi en träningsmatch mellan Sverige och Norge tre veckor innan VM. Jag ska erkänna att jag undrade hur det skulle bli att göra en träningsmatch framför två skärmar i ett tv-hus på Ringvägen, säger Mattias och fortsätter:

– In kommer Niklas Holmgren. Med en energi som om det vore Stanley Cup-final. Jag skämdes nästan lite och tänkte, nu får jag spotta upp mig. Niklas hade helt rätt inställning, som jag hade som spelare.

Våren 2014 stöttade Mattias Norström AIK:s ledarstab i slutet av säsongen. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN Tv-stjärnor i Viaplay: Niklas Jihde och Mattias Norström. Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON / TT NYHETSBYRÅN Under en tid direkt efter spelarkarriären var Mattias Norström båthandlare i Nacka, men sedan dess har han sålt sitt företag. Foto: LOTTA HÄRDELIN / DN TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Mattias hyllar också expertkollegan Erik Granqvist för hans ärliga berättelse om tråkiga upplevelser som ung spelare.

– Jag har tvingats gå igenom liknande saker. Och Erik har gett mig stor respekt för hur olika man kan uppfatta sånt där. Och sånt där är förstås inte okej.

Mattias har nobbat fler NHL-jobb - gamle vännen Rob Blake är general manager i Los Angeles Kings - och han har kommit med flera fina förslag.

– Senast sa han att nu är det upp till mig, vill jag jobba för Kings får jag säga till. Jag trivs som jag har det just nu. Jag kanske tar ett jobb där längre fram eller blir tränare. Men jag kommer inte hoppa på någonting om jag inte verkligen brinner för det, säger Mattias.