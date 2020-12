Juniorkronorna har inte ens hunnit samlas i Sundsvall för det första av två karantänläger inför det stundande JVM när två av lagets toppspelare konstateras missa mästerskapet.

Under lördagen kunde C More berätta att Djurgårdens stortalang William Eklund tvingas tacka nej.

Och ett knappt dygn senare kommer nästa mardrömsbesked.

SportExpressen kan avslöja att Karl Henriksson testats positivt för covid-19.

– Jag fick tillbaka testet i förmiddags, bekräftar Frölundaspelaren.

Hur mår du nu?

– Jag är lite hängig, men mår ändå helt okej.

Att tvingas tacka nej till JVM, hur känns det?

– Det är sjukt tråkigt. På något sätt har man förberett sig på att det kan hända, men det kom ändå som en chock när beskedet kom. Det är som det är just nu.

Nu är det fullt fokus på att bli frisk – och sedan hjälpa Frölunda igen när du är redo?

– Precis. Det är det jag får ställa in mig på.

JVM inleds efter jul

William Eklunds ersättare har redan utsetts. Landslagsledningen plockar in Brynäs Oskar Kvist till lägret. Under söndagseftermiddagen kom beskedet att Henriksson ersätts av Djurgårdens Oscar Bjerselius.

Juniorkronorna startar sin uppladdning inför JVM i Sundsvall under söndagen. 13 december reser sedan laget till Edmonton för att förbereda sig för premiärmatchen mot Tjeckien 26 december.

SportExpressen har försökt nå förbundskaptenen Tomas Montén utan framgång.