Sverige tvingas spela bronsmatch i Halifax efter den tuffa förlusten i semifinalen mot Tjeckien.

Deras forwardsstjärna Jiri Kulich avgjorde mötet – som av det svenska lägret beskrivs som lagets främsta insats i JVM.

– Rakt igenom är det vår bästa match i turneringen. Vi kommer ut med energi och en bra aktivitetsnivå. Vi visar varandra och publiken att vi vill göra en bra match. Vi tar ledningen genom Jansson och har chansen att utöka i fem mot tre, men det är alldeles för uddlöst. Det är ett ställningskrig och de börjar chansa, men vi bemästrar det på ett väldigt bra sätt. Jag är nöjd med hur vi spelar i försvarsspelet. Det är en snöplig avslutning, säger Magnus Hävelid.

Bänkade Lysell i slutet av semin

Sverige ledde matchen med 1-0 efter att Ludvig Jansson gjort sitt fjärde mål i turneringen.

I samma period fick Juniorkronorna chansen att spela fem mot tre i nästan två minuter men det blågula landslaget hade förtvivlat svårt att skapa några farliga chanser.

Det är ett mönster som levt med Sverige under hela mästerskapet. Endast Schweiz, Österrike och Tyskland har varit sämre i den spelformen.

– Vi har tränat fem mot tre med den formationen (Jansson, Lysell, Carlsson, Rosén, Oscarson) och vi väljer att ta en timeout där för att göra lite småkorrigeringar och snacka ihop oss utifrån det vi ser på isen. Det var för lågt pucktempo och vi hade ingen skottmentalitet. Det rann ut i sanden, tyvärr.

Kan du känna i efterhand att ni borde gett andra chansen i powerplay?

– Just där och då måste vi gå med dem vi tränat med, men nu i efterhand kan man analysera och ja, då skulle vi kunnat tänka oss att ha gått med andra. Samtidigt gjorde vi ett val och då måste man tro på dem. Tyvärr blir det inga mål.

Ni tar en timeout i det fem mot tre-spelet, hade ni behövt den i tredje perioden när Tjeckien tryckte på för kvittering?

– Vi har sagt att det är en hel del powerbreak, så vi kände att det var ett avgörande skede av matchen med det där fem mot tre-spelet och det stämde inte. Då går vi på den instinkten vi alla hade, att här ska ta timeouten tas. Det var ett beslut där och då som jag kände var rätt.

Ni coachar aktivt under matchen och från start rullar ni egentligen ut tre kedjor, linan med Milton Oscarson får inte spela speciellt mycket. Var det all in som gällde?

– Absolut. Vi hade sagt till spelarna, eftersom vi haft så många tröga starter, att vi gjorde om lite i fysvärmningen. Jag sa att vi skulle starta med tre kedjor, sedan skulle de få komma in eftersom det var en hög intensitet där ute. Många av dem spelar dessutom boxplay och powerplay. Men under de två första rundorna valde vi tre kedjor för att få fart på laget. Det blev lyckat.

Fabian Lysell, en förväntad stjärna i ert lag, bänkas under delar av tredje perioden och förlängningen, kan du förklara varför?

– I slutet av matchen ville vi spela våra lite mer defensiva spelare, samtidigt som vi behövde lite offensiv. Jag gick ned på tre kedjor egentligen, sedan körde vi sju forwards i förlängningen och jag tyckte att de gjorde det såpass bra att det kändes naturligt att de skulle få fortsätta.

Hur ser du på Lysells turnering? Noll poäng på sex matcher.

– Han har krav på sig att kunna producera och hjälpa oss med poäng. Nu är det noll poäng och det är klart att vi behöver få hjälp med något mål här och där av en sådan spelare.

Lyssna på Expressens JVM-avsnitt i Hockeypuls podcast:

TV: ”Svårt att se det från båset”