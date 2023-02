CHL-säsongen var framme vid den sista stationen under lördagseftermiddagen. Luleå, som varit obesegrat i CHL under 22/23, välkomnade det finska mästarlaget Tappara för en final som skulle avgöra vilken klubb som skulle få lyfta den enorma CHL-pokalen.

Luleå hade också chansen att vinna sin andra CHL-titel i historien – men lördagens final hann knappt börjat innan Luleå var i uppförsbacke. Den första perioden började nämligen på värsta tänkbara sätt.

Efter en ryckig inledning, som innehöll inte mindre än fyra utvisningar, hade Tappara gasat ifrån till 0-2 efter mål av Kristian Tanus och svenskbekantingen Niko Ojamäki, som hade en misslyckad sejour i Linköping säsongen 20/21.

Luleå hämtade sig aldrig riktigt efter Tapparas chockstart.

Missade friläge

Norrbottningarna jämnade visserligen ut spelet i den andra perioden, men de kunde inte spräcka Tappara-målvakten Christian Heljankos nolla. Einar Emanuelsson kom närmast med ett friläge i mitten av perioden, men det kunde lika gärna ha stått 0-3 efter 40 spelade minuter med tanke på alla chanser finländarna radade upp.

Tapparas tredje mål skulle också komma. En minut in i slutperioden kastade Jori Lehterä in en puck från högersidan som styrdes in i mål bakom Luleås målvakt Matteus Ward.

Dramatisk avslutning på matchen

Luleås hopp tändes med åtta minuter kvar av matchen. Då klev kaptenen Erik Gustafsson fram och prickade in 1-3 för hemmalaget.

Det blev signalen för en intensiv forcering som slutade med ännu fler Luleåmål. Efter minuter av spel i powerplay och sex mot fem kunde Juhani Tyrväinen göra 2-3 med drygt två minuter kvar av matchen.

Luleå tryckte på för en kvittering, men kom aldrig närmare än 2-3, som blev slutresultatet.

Det betyder att Luleå nu förlorat sin andra raka final, SM ifjol och CHL i år. Totalt har Luleå förlorat fem av sju finaler i SHL och CHL (1993, 1997, 2013, 2022 och 2023). De vann SM-guld 1996 och CHL 2015.

Tappara, med sina tre svenskar i laget, Maksim Matushkin och bröderna Davidsson, är å sin sida det andra finska laget att ta hem CHL. Senast turneringen färgades blåvit var när JYP besegrade Växjö 2018.

Alla andra år, sedan CHL startade 2015, har svenska klubbar krönts till mästare. Frölunda är överlägset med sina fyra CHL-titlar.