Isac Brännström har lyckats lämna hoten bakom sig. I helgen var 24-åringen högst bidragande till Luleås seger mot Oskarshamn, och under tisdagskvällen var han åter i målprotokollet.

I alla fall i ett par minuter.

Brännström stegade in, tryckte av och 1–0 i den första perioden mot Linköping var ett faktum.

– Det var ett bra spel, jag fick ganska mycket yta, kunde komma in och ta ett skott. Jag såg först inte att den gick in, säger Brännström till C More.

Men forwarden var osäker på att han skulle få behålla målet.

– Jag vet inte om Tyrväinen (Juhani) var på den. Han var ganska säker på att han var det. Det ser ut som att den nuddade honom, säger Brännström.

Mycket riktigt – målet fråntogs Brännström i periodvilan. En liten, liten touch från Juhani Tyrväinen hittades.

Joel Lassinantti storspelade

Linköping tryckte på för en kvittering men Joel Lassinantti storspelade i hemmalagets kasse. Målvakten stod bland annat för en jätteräddning när Ty Rattie testade från nära håll.

Luleå höll undan och vann till slut med 2–0 efter att Jesper Sellgren gjort mål i öppen bur.

– Det är skönt att pucken kan gå in på något sätt, säger Sellgren till C More och fortsätter:

– Jag tycker att vi kämpade matchen igenom. Vi hade egentligen inte några dippar. Vi gjorde det riktigt bra och Lassinantti var en riktig klippa där bak.

Nollan var Lassinanttis tredje för säsongen.