Efter 2-2 i Göteborg förra veckan möttes Luleå och Frölunda i returmatchen av CHL:s semifinaler.

Det blev en tät, jämn och svängig match i norrbotten.

Den första perioden var mållös. Men i den andra fick målvakterna Matteus Ward och Lasse Johansson plocka pucken ur nätet flera gånger om.

Erik Gustafsson gav Luleå ledningen efter bara en halv minut i mittenrundan. Frölunda vände via mål av Filip Johansson och Joel Lundqvist i mitten av perioden.

Men bara två minuter efter att Joel Lundqvist styrt in 2-1 kvitterade Jesper Sellgren för hemmalaget Luleå. Isac Brännström gav sedan Luleå ledningen med 40 sekunder kvar att spela av andra perioden.

Luleå till final i CHL

I början av den tredje kvitterade Petteri Lindbohm till 3-3. Några fler mål blev det inte, trots att det inte saknades lägen för något av lägen, och matchen gick till förlängning.

Väl där fick Frölunda ett gyllene läge att avgöra då Mario Kempe drog på sig en utvisning och därmed gav Frölunda chansen att spela fyra mot tre i två minuter.

Några mål blev det inte i det numerära överläget. Det blev det inte heller i resten av förlängningen heller, och matchen kom att avgöras på straffar.

Där vann Luleå efter en dramatisk straffläggning. Där blev Brendan Shinnimin hjälte och tog Luleå till CHL-final.

Finalplatsen är en välkommen present till Luleås supportrar som fått se sitt lag gå tungt i SHL under vintern. Fjolårets finallag ligger just nu på tolfte plats i SHL med åtta poäng ner till HV71 under kvalstrecket.