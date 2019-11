Lidström: ”Det är en annorlunda värld nu”

Midsommarhelgen för många involverade i hockeyn är något helt annat än sill, snaps och dans runt stången.

Det är NHL-draften.

217 unga spelare får, under två dagar, höra sina namn ropas upp när de plockas av NHL-lagen.

Men vägen dit, om spelare ens tar sig dit, är lång.

Och annorlunda.

Men det är viktigt att komma ihåg. Ifall ens namn inte ropas upp, då finns det andra vägar att gå för att nå den ultimata drömmen: NHL.

***

En vanlig septemberkväll i Växjö och Vida Arena, omgång två i SHL, kan vara hur tråkig som helst.

Eller precis tvärtom.

Det kan ju faktiskt vara så att Djurgården är på besök, det blir sex mål i första perioden och det är en intensiv match.

Så blev det, den 17 september, 2019.

På pressläktaren fanns det flertalet NHL-scouter.

Det är inte jättekonstigt egentligen. På isen fanns nämligen Djurgårdens Alexander Holtz, 17 år, som kommer att vara en av de första som hör sitt namn under NHL-draften i juni.

Han gjorde sina två första SHL-mål den kvällen, det tror jag att han kommer minnas länge.

Sen att det var framför ett flertal NHL-klubbars ögon, det lägger han ingen vikt på.

– Det är väl inget jag tänker på. Jag försöker spela min bästa hockey där ute varje dag, sen får man se hur långt det räcker, sa Holtz efter matchen.

Det måste vara så. Pressen som finns på unga ishockeyspelare kan ses som stor, speciellt när draften närmar sig.

– Jag tror att det är väldigt mycket press och stress, mycket förväntningar som killarna har på sig själva men också som de uppfattar att omgivningen har på dem, säger agenten Peter Nilsson.

***

”NHL har koll”

Och sen kommer det förmodligen att vara scouter på alla Alexander Holtz matcher.

Egentligen alla SHL-matcher.

– Jag är övertygad om att var de än spelar i år kommer det sitta en eller flera scouter på läktaren, det tror jag. Det finns ju scouter som bor över hela landet, det är att man passar på när de är på resande fot, säger Niklas Andersson, som är amatörscout för Los Angeles Kings.

Han fortsätter:

– Alla lag har ju minst en och vissa har ju ibland tre-fyra scouter i Sverige. Då pratar vi varje lag, sen kommer det även scouter från andra sidan också för att titta.

Med andra ord, NHL har koll.

Men hur är det egentligen att vara en ung ishockeyspelare i Sverige? Med hjälp av scouter, agenter och spelare försökte jag forma en bild av det.

Hos de flesta unga hockeyspelare finns en långsiktig dröm: ”jag ska spela i NHL”.

Alla spelare som har gjort den resan eller är mitt i den säger samma sak. Det krävs blod, svett och tårar. Även om man är en talang behövs träningstimmarna läggas ner, och det är många.

***

För att förstå den komplexa resan börjar vi från början. Det år som spelarna fyller 16 år, den första januari, får agenterna börja kontakta och signa upp spelare.

Det finns två regler:

1) Man får inte ta kontakt med en spelare före 1 januari det år spelaren fyller 16 år.

2) Om du är tränare/ledare under prövningstiden för att bli certifierad agent får du inte påverka spelare i din klubb, eller ditt lag, i beslutet om vilken agentur de ska välja.

Det förs diskussioner kring det ofta och bland annat fallet runt Rasmus Dahlin blev uppmärksammat när han plockades upp av Newport.

De fälldes efter att ha brutit mot regel nummer två och agenter fick böter. De friades däremot från anklagelser om att ha kontaktat Dahlin före den 1 januari 2016.

Under processen med att kontraktera Rasmus Dahlin anställde agenturen Dahlins ungdomstränare i Frölunda - som sedan satt med under ett rekryteringsmöte med Dahlin. Något som enligt domen kan ha påverkat Dahlins val på ett ”otillbörligt sätt”.

Rasmus Dahlin valdes som nummer ett i draften 2018. Foto: JEFFREY T. BARNES / AP TT NYHETSBYRÅN

Talangscouter hjälper agenter

A.M.A Sports Agency är en av Sveriges största agentfirmor. För några år sedan var de först med att anlita en talangscout åt agenterna. Det är Emil Olsén som har de arbetsuppgifterna, vilket innebär att han åker runt och ser på olika turneringar från ung ålder för att se vilka som agentfirman vill signa upp, när det är tillåtet.

Peter Nilsson är en av agenterna.

– Dels är jag spelaragent, dels ansvarar jag för talangutvecklingen på vårt bolag. Där har vi resurser som Emil Olsén, som jobbat med talangutveckling i snart 20 år. Men min primära roll är agent.

Nu är det flera agentfirmor som jobbar på det sättet, där agenterna får hjälp från talangscouter.

Det krävs ett långt förarbete innan de signas. Precis som scoutingen av spelaren på isen läggs minst lika mycket tid på att se hur spelaren och familjer är utanför isen.

– Det gäller att göra en relativt långgående scouting, både på men också utanför isen. Vi vill att de killarna vi rekryterar ska ha vissa specifika egenskaper både på och utanför isen, det är viktigt för oss. Vi kan inte bara fokusera på stora turneringar som tv-pucken utan vill se killarna i olika miljöer, säger Peter Nilsson.

”Nu spelar man för någonting, inte bara för att ha kul…”

Precis så döpte jag mitt examensarbete om varför unga killar slutar spela ishockey i ung ålder. Det var ett citat från en deltagande, som var mellan 13-15 år gammal.

Tv-pucken. Det som leder in till elitläger... som leder in till hockeygymnasium och så vidare.

– Det är en väldigt stor hype kring tv-pucken och medföljande elitläger, vi vill se killarna mer än så, säger agenten Peter Nilsson.

I det tidigare nämnda examensarbetet intervjuades flertalet spelare i en SHL-klubb med lag i de högsta juniorserierna, som var på väg in i tv-pucken.

En del hade även varit med om nivåindelning från U13 där de delades upp i olika lag. Selektering framkom som en av anledningarna till att unga slutar.

”Dom vet att jag kommer inte klara det här så då är det lättare att ge upp än att fortsätta kriga liksom”, sa en av spelarna.

”Samtidigt kan man känna att hade man inte kommit med hade jag kanske inte fortsatt för jag vet inte, jag har aldrig eller jag vet inte hur det känns att bli bortvald”, berättade en annan spelare.

Agenter arbetar nära spelaren, familjen och ska både vägleda samt hjälpa till med allt. Peter Nilsson berättar att de vill utbilda om vad en elitverksamhet handlar om.

– Helt plötsligt kastas de här spelarna in i den här lite speciella världen med en helt annan kravsättning och en helt annan verklighet mot vad man är van vid, då är det vår roll att utbilda de familjerna i det. Vilka skyldigheter och rättigheter spelaren har, hur den här hockeyvärlden fungerar, hur en NHL-draft fungerar osv. Sen går det mycket rykten på läktaren bland en del föräldrar som tror sig veta och det är så lätt att de rykten blir en sanning.

***

Frölundas Lucas Raymond väntas gå högt i nästa års draft. Foto: ERLAND SEGERSTEDT/TT / TT NYHETSBYRÅN

”De är ju så unga fortfarande”

Samtidigt som spelare utbildas av sina respektive klubbar och agenter finns det väldigt många anställda scouter i Sverige, som är anställda av NHL-klubbarna för att kolla på spelare.

Det finns två typer: proscout och amatörscout.

Amatörscouterna håller koll på spelarna före draften, det är bland annat Niklas Anderssons roll i Los Angeles Kings:

– I mitt fall, som är amatörscout så går jag mycket på juniormatcher men sen blir det a-lagsmatcher. Det har med schema att göra och det är många spelare som man håller koll på. Det är därför man får sitta på de stora arenorna också, många av killarna får ju chansen ganska tidigt nuförtiden.

Per-Johan Axelsson, som är amatörscout för Boston Bruins, berättar att de är ute och ser runt tre matcher i veckan. I början av säsongen läggs en plan upp, de är ute och ser alla spelare, och sen utefter det ser de vissa mer än andra. Samtidigt åker scouter på stora cuper och försöker se så mycket som bara går.

Spelare som går i slutet av draften ses lika ofta, om inte mer än de som förväntas gå tidigt.

- Man ser dem kanske lika ofta, ibland kanske det är att man inte är helt 100 på dem, De toppspelarna, man vet ju att de har varit med ofta så man har ju ganska bra överblick och koll på dom, så de är nästan ännu mer att man vill kolla och tycka till. De är ju så unga fortfarande, de vi tittar på. Det är skillnad i amerikansk fotboll, där är de 20-21-22 så mycket kan ju faktiskt hända fortfarande givetvis, förklarar Niklas Andersson.

Och det är så.

*Vid 14 år börjar uttagningarna för tv-pucken.

*Vid 15 år är det dags för tv-pucken.

*Vintern efter tas spelare in på hockeygymnasium.

*NHL-draft vid 18-19 års ålder.

Samtidigt får unga spelare chansen betydligt tidigare än förut i a-lag och spelare börjar jämföra sig.

– Vi utbildar spelarna och föräldrarna i vad som är viktigt och att alla resor är individuella. Jag kan väl tycka att det finns en ganska strömlinjeformad väg som man ”ska gå” medan vi jobbar mycket för att killarna ska få gå sin väg, utan jämförelse med andra. Det är det vi försöker hjälpa dem med, det är både på och utanför isen egentligen, säger Peter Nilsson.

Märker du att många jämför och känner press?

– Definitivt.

Hur hjälper ni dem i den situationen?

- Vi hoppas ju så klart att vi är ett jätteviktigt stöd för killarna och deras familjer att ha. Vår roll är att ge det lite större perspektivet. Som spelare förväntas du fokusera på nästa match, nästa träning medan vårt jobb är att se det ur ett större perspektiv. Killarna peakar när de är 25-30 år, men när de är 17-18 kan de bli stressade av faktorer de inte kan påverka. Vårt jobb är att få killarna att lita på den långa processen de precis inlett, oavsett vad som händer runtomkring dem.

***

I dag har vi flera unga talanger på i Nordamerika som kämpar om en plats i NHL. Många blir nerskickade till farmarlag, där det är allt annat än en dans på rosor.

Drömmen om NHL är nära.

För de som sitter i Sverige och har några år kvar till den åldern känns den fortfarande nära.

– Det är klart att den börjar närma sig lite eftersom att det här är året man blir draftad. Man har alltid drömt om att få spela på andra sidan Atlanten och spela i den stora ligan, det är klart att den börjar växa lite större hela tiden, förklarar Alexander Holtz.

– Jag ska försöka spela hockey eftersom att jag tycker det är det roligaste som finns och ha så kul som möjligt i år.

I en annan storstad i Sverige finns Lucas Raymond, en annan supertalang som också rankas högt inför draften.

Han är inne på samma sak – att försöka att inte tänka på den uppmärksamheten han får.

– Jo, det är svårt att missa det när man är ute på internet. Men när listorna dyker upp försöker jag att scrolla fort, har han tidigare sagt till Expressen.

Nicklas Lidström valdes i tredjerundan av Detroit Red Wings. Foto: NILS JAKOBSSON / © BILDBYRÅN

Lidström: ”Det är annorlunda nu”

Det är inte alltid enkelt att vara en ung talang i Sverige i dag.

– Jag tror att vissa ibland kan glömma bort varför de spelar hockey, i grund och botten gör alla det för att det är världens roligaste sport, men ibland känns det som att vissa spelar för att det förväntas av dem att göra vissa saker, säger Peter Nilsson.

Rubriker, media, scouter, agenter som är överallt. Varenda rörelse de gör analyseras. Vare sig det är på isen eller utanför.

I helgen befann sig Rasmus Dahlin och Buffalo Sabres i Stockholm för att spela två matcher mot Tampa Bay Lightning.

Då fick han träffa Nicklas Lidström, den bästa svenska backen genom tiderna, med sju Norris Trophy.

Efter det mötet berättade Lidström om skillnaderna då och nu.

– Jag var 21 när jag kom in (i NHL). Det var inte den hypen. Jag var en tredjerunda, jag var inte förväntad att vara en superstjärna eller franchisespelare. Jag kom in med Vladimir Konstantinov, två unga backar som kom in under ombyggnaden av Red Wings. Det är annorlunda nu, med sociala medier och bevakningen. Folk vet vem du är. Det var inte så när jag kom i tidigt 90-tal. Det är en annorlunda värld nu.

***

I Buffalo spelar flera svenskar. Vi kollar speciellt på två.

Rasmus Dahlin. 19 år gammal, gick först i NHL-draften och gör sin andra säsong i NHL.

Victor Olofsson. 24 år gammal, gick i sjunderundan av draften, har gått igenom alla steg som SHL, AHL och blev förra månadens rookie i NHL.

Både tokhyllas och har helt olika resor bakom sig.

– Sverige måste vara väldigt stolta över hur Victor har utvecklats genom svenska ligorna, betalat priset i amerikanska ligan för ett-två år, lärt sig spelet i USA... Han har lärt sig allt för att bli en spännande spelare för oss i framtiden och vi är glada att ha honom, sa Buffalos tränare Ralph Krueger efter helgen.

Som nämnt, det är inte enkelt.

Men det finns alltid den där målbilden.

Känslan av att spela mot världens bästa ishockeyspelare och ha nått sina drömmar.