När Brenda inför den här brandsäsongen fick en fast stationering i Hollister, som ligger strax söder om San Jose i Kalifornien, flyttade Thomas med från Winnipeg.

Han och Brenda har hyrt en lägenhet i Hollister och Thomas sköter markservicen just nu när Brenda flyger sex dagar i veckan i den hårt drabbade delstaten.

– Hon har bekämpat bränder runtom i hela Kalifornien i sommar och i höst. Vi har haft bränder här i närheten också, när det var som värst var himlen orange här där vi bor, berättar Thomas.

”Försöker hjälpa till och underlätta”

De svåra bränderna i Kalifornien har alla ett namn och den värsta just nu är ”The August Complex”, som omfattar 1,6 miljoner hektar. Tidigare i sommar har ”The Creek Fire” utanför staden Fresno fått de stora rubrikerna.

– Brenda flyger sju-åtta timmar om dagen och är helt slut när passet är över. Vissa nätter sover piloterna över på basen, sedan kommer hon hem när det blir någon dags ledighet. Jag försöker hjälpa till och underlätta för henne med måltider och annat som behöver göras.

På grund av coronaviruset har Steen inte kunnat besöka den flygbas som Cal Fire har i Hollister lika ofta som förra året.

– Tidigare år har jag fått vara med på basen och kunnat hjälpa till lite, men i år fick jag inte komma in under juli-augusti på grund av restriktionerna kring covid-19. Man släppte inte in någon utomstående, men nu har man lättat lite på restriktionerna, säger Thomas.

”Det är ett jäkligt tufft jobb”

Brenda flög tidigare tankers, men har nu uppdraget att flyga en så kallad Air Tac (Air Tactical Aircraft) som ligger högst av alla planen och övervakar släckningsarbetet för att kunna ge order om var insatserna ska sättas in.

– Hon är pilot på en OV-10A och har en besättningsman med sig i planet, som spanar över bränderna och kan se var man ska göra insatserna.

Thomas Steen och Brenda Brant. Foto: GUNNAR NORDSTRÖM

Steen, som gjorde 14 säsonger i Winnipeg Jets och har sin tröja pensionerad både i Jets hemmaarena Bell MTS Place och Arizonas Gila River Arena, var känd som en tuff och orädd centerforward.

På frågan om han är orolig över Brendas jobb, svarar han:

– Nej, det kan jag inte säga. Jag var förberedd på att det här är ett jäkligt tufft jobb. Alla piloterna är härliga människor, som lever för dagen. Det är häftigt att umgås med dem.

Den här sommaren är den värsta någonsin när det gäller skogsbränderna i Kalifornien.

– Det är värre nu än sommaren 2018 och den omtalade skogsbranden i Grass Valley. Det är fruktansvärda bränder som drar fram och är otroligt svåra att släcka, då det är så torrt i markerna och kraftiga vindar sprider elden över stora områden.

Vill hitta scoutjobb i NHL

Brenda kom till Hollister redan i mars, Thomas har varit där sedan i slutet av juni.

Han har de senaste åren jobbat som scout i Winnipeg Jets organisation och då speciellt hjälpt klubbens farmarlag Manitoba Moose.

Nu hoppas Steen hitta någon NHL-klubb, som behöver hjälp med scouting i Kalifornien.

AHL har de senaste åren expanderat i västra USA och i Kalifornien finns nu fem AHL-lag, som blir sex säsongen 2022-23 när nya NHL-laget Seattle Kraken får klar sin arena för farmarlaget i Palm Springs, som ska ta 10 000 åskådare.

Sedan tidigare finns San Diego Gulls (Anaheim), Ontario Reign (LA Kings), Bakersfield Condors (Edmonton), Stockton Heat (Calgary) och San Jose Barracudas (Sharks).

– Just nu händer ingenting när det gäller rekrytering av scouter hos NHL-klubbarna, då man inte vet när nästa säsong kommer i gång. Så jag får avvakta ett tag och se om några öppningar dyker upp, säger Thomas Steen.

Han gjorde 950 matcher i Winnipeg Jets och producerade 817 poäng, 264 mål och 553 assist plus 56 matcher i Stanley Cup, där det blev 44 poäng, 12 mål och 32 assist.

FOTNOT. Cal Fire är en förkortning av California Department of Forestry and Fire Protection.

