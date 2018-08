Legendaren berättar: ”Jag fick en stroke”

Född: 8 april 1947.

Bor: Leksand

Familj: Gift med Christina. Vuxna barnen Anna, 47, Cathrine, 44, Andreas, 34.

Idrott: Ishockey.

Moderklubb: Godtemplarnas IF.

Seniorkarriär: 1961-1964: Godtemplarnas IF. 1964-1974: Leksands IF. 1975-1977: New England Whalers i WHA. 1977-1981: Leksands IF.

Främsta meriter som spelare: Tre SM-guld med Leksand: 1969, 1973 och 1974. Guldpucken 1974. VM-silver 1973 och 1981, VM-brons 1972 och 1974.

106 matcher i Tre Kronor.

Äter: “Det blir mest husmanskost”.

Dricker: Vatten.

Tittar på: “Jag är allätare, men missar sällan program om trav och fiske”.

Läser: “Nu får man väl skämmas lite för jag läser knappt böcker. Det blir mest lokaltidningar och lite på nätet”,

Hockeyidol som liten: “Det fanns många förebilder. För att nämna en så blir det Nisse Nilsson, han var som en extrapappa för mig och brorsan”.

Favoritlag: Leksands IF

Tränare som betytt mycket för dig: “Arne Strömberg, jag tycker att han är totalt bortglömd i svensk hockey. Han var först med mycket, men har inte fått den cred han förtjänar. Jag vill också nämna Rune Mases och Per Agne “Pära” Karlström”.

Bästa spelare du spelat mot: “Oj, det måste vara alla ryssar. Charlamov, Firsov, krutov, Larionov, Makarov. Av 100 ryssar var 90 världsartister”.

Bäste spelare du spelat med: “Gordie Howe, han var hundra år är när han slutade, men vilken spelare”.