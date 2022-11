Omgiven av sin familj somnade ishockeyikonen Börje Salming in i sviterna av sin ALS-sjukdom på torsdagen. Sorgen över Salmings död har kommit parallellt med enorma mängder kärleksyttringar.

En som följt hans kamp på nära håll är lektor Caroline Ingre. Hon leder ALS-forskning på Karolinska institutet och var också Börje Salmings läkare. Hon säger att Salmings dödsfall är en påminnelse om hur aggressiv sjukdomen kan vara, och att en av tio som drabbas avlider inom ett år.

– Jag hade hoppats att han skulle leva längre, men det är otroligt svårt att säga exakt hur länge någon har kvar som drabbats av ALS. Det kan bero på många faktorer, som hur snabbt sjukdomen sprider sig i kroppen och framför allt när den sprider sig till andningsvägarna, och även på hur man svarar på bromsmedicinerna, säger hon.

Sånt är väldigt individuellt, och i Salmings fall verkar det ha gått snabbt.

– Även om alla patienter med ALS kämpar med en ständig försämring, blir man alltid, på nåt sätt, förvånad över hur snabbt det kan gå.

Det är många som har reagerat på just hur väldigt snabbt det gick – man såg honom på galorna och kunde se att han var sjuk, men han kunde ju ändå vara med. Och sen, bara en vecka senare...

– Det är väldigt typiskt för sjukdomen: Man kan må väldigt mycket sämre på insidan än vad som syns. Det har att göra med andningsfunktion, det märks inte alltid utåt. ALS-patienter kan ibland både gå och stå och ibland prata, trots att andningsfunktionen är dålig. Men det betyder att man har små marginaler, det kan vara nåt litet som tippar över en, helt enkelt. Och då har man ingenting att sätta emot, för när andningsmusklerna blir svaga, då finns det inget mer för kroppen att ge.

– Man får i sig syre som man ska, men man kan inte andas ut koldioxiden. Och då ansamlas koldioxiden i blodet, och det slår ut den vanliga ”andnings-driven”. Man blir mer andfådd, och trött och tagen – det är lite kroppens sätt att säga att den inte orkar mer.

”Han var en krigarperson”

Ingre har haft regelbunden kontakt med Salming under hela sjukdomsförloppet. Tillsammans bestämde de, när han väl hade gått ut offentligt med ALS-diagnosen, att hon skulle berätta om sjukdomen, som en del i att öka uppmärksamheten kring ALS.

Under Hall of fame-helgen i Toronto i mitten av november tog Börje Salming emot folket kärlek under två kvällar i Toronto Maple Leafs hemmaarena Scotiabank Arena, och hela hockeyvärlden berördes av Salmings kamp. Inte minst när han fick hjälp av sin forne lagkamrat Darryl Sittler fick hjälp att vinka till publiken. Sedan deltog Salming också på Tidernas hockeygala hemma i Sverige några dagar senare och översköljdes ånyo av en massiv kärleksvåg.

Det var fint att han kunde vara med om allt det där ändå.

– Ja, jag antar att det speglar vem han var. Han verkar ha varit en krigarperson, det passade inte honom att sitta och vänta på det oundvikliga, tänker jag. Då måste man leva på det sätt som man känner är rätt.

Börje Salming och familjen var medvetna om förutsättningarna när de valde att åka till Toronto.

– Det är ju så här: ALS är en dödlig sjukdom. Alla vet hur det kommer sluta. Och det är svårt att säga vad som är bäst livskvalitet för varje individ… Och det är enormt personligt hur man väljer att hantera sjukdomen.

”Kommer ge ringar på vattnet”

Caroline Ingre berättade tidigt i höstas om hur stor betydelse Salmings val att gå ut med sin sjukdom hade för ALS-drabbade i Sverige. Det är förstås mycket känslor där nu också – både ledsamhet och kärlek – när patienter och anhöriga påminns om hur aggressiv sjukdomen kan vara. Men Ingre ser Salmings betydelse på flera plan.

– Jag tror det kommer ge ringar på vattnet under lång tid. Jag tror fler människor kommer närma sig sjukdomen och vara delaktiga på flera sätt, och större medvetenhet leder till mindre väntan för patienter att komma till rätt diagnos.

Vid sidan av den ökade uppmärksamhet som ALS fått genom Salming understryker Ingre att forskningen går framåt, speciellt i Sverige och tack vare många olika bidrag. Bland annat har en större donation häromåret bidragit till att man kan bedriva ett antal forskningsstudier.

– Men det är inte så att man måste donera 50 miljoner för att forskningen ska gå framåt, även små bidrag räcker väldigt långt.

– Vi i Sverige är en av de forskargrupper i Europa som driver flest studier. Så det är fantastiskt, hur det kan vändas från ett läge som känts omöjligt, och ändå kan bli så här… fint.

