”Läkaren sa till mig: Det är livsfarligt om du gör det”

I avsnittet berättar den tidigare NHL-spelaren hur han tränade hela sommaren för att vara redo när han skulle tävla i SVT:s program ”Mästarnas mästare” 2020.

Men Anders Hedberg märkte att något inte var som det skulle.

– Jag tyckte inte jag fick någon utveckling i syreupptagningsförmågan, säger han i Wikegård vs.

Innan inspelningen åkte Hedberg till sin husläkare med smärta i axlarna.

– Han tog ett blodprov och lite tester och sa att du får inte åka. Mina blodvärden hade gått ner alldeles för mycket. ”Det är livsfarligt om du utsätter dig för mästarnas mästare”.

Påverkas inte av sjukdomen

Då fick hockeylegendaren sjukdomsbeskedet.

– Cancer. Mantelcellslymfom, det är ingenting att leka med. Nu har jag fått tillbaka en hel del hår här, säger han och drar sig för skäggstubbet.

I dag påverkar cancern inte hans liv.

– Det är inget roligt. För 20 år sedan var det två års överlevnadsperiod, nu är det mycket bättre. Läkarna är snälla mot mig och frågar hur jag mår, jag säger att jag mår bra. Det betyder att du antagligen inte kommer att dö av det här utan att något annat får ta kål på dig.

– Jag känner av det lite grann, men egentligen inte. Nu är jag tillbaka.

Efter en framgångsrik spelarkarriär i Nordamerika och Tre Kronor har Anders Hedberg bland annat varit general manager för Tre Kronor.

Hela avsnittet av Wikegård vs Anders Hedberg sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More