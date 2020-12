Krislagets islossning - tar efterlängtad seger

Det har varit tuffa matcher för HV71 på slutet.

Men mot ett starkt Djurgården, med fyra raka vinster bakom sig, kom vändningen.

Redan tidigt i första tog hemmalaget ledning efter att Linus Sandin hittat rätt i powerplay efter en fin framspelning från Linus Fröberg.

Och det var inte stopp där för Sandin, som haft en tuff säsong än så länge.

– Det var skönt att få hänga dit den. Det var ett par matcher sedan, väldigt kul för egen del och vi som lag tycker jag spelar ganska bra, säger Linus Sandin till C more.

I slutminuten kom nästa mål – och HV71 fick gå till pausvila med en tvåmålsledning.

Djurgården hade det tufft

I andra perioden var det fortsatt avvaktande spel som gällde – men HV71 behöll kontrollen.

När gästerna strulade till det i mittzon kunde HV71 snabbt vända spelet och via Eric Martinssons pangskott utöka ledningen till 3-0.

– Vi är ett lag som kanske inte har världens bästa självförtroende just nu, så 3-0 i stället för 2-1, det tar vi såklart, säger han i paus till C more.

Innan tredje perioden drog i gång var Djurgårdstränaren enkel i sitt svar på hur det sett ut när han svarade att ”vi är helt enkelt inte bra”.

Och det skulle bli ännu tuffare.

Ett starkt jobb i närkampen gjorde att Simon Önerud kunde sno åt sig pucken, använda Linus Sandin som vägg och lägga in fjärde målet för kvällen.

Kort därefter kom också hemmalagets femte mål.

Då var det Anton Wedin som välkomnades in i poängprotokollet efter en fin frispelning från Emil Andrae som lämnade honom helt ensam framför ett helt öppet mål.

Reduceringen kom lite väl sent

Reduceringen skulle komma genom Jesper Pettersson. En puck som studsade konstigt förbi målburen hittade rätt till Pettersson – han fick tid att ladda, sikta och reducera matchen.

Men där tog det stopp.

HV71 tog en efterlängtad trepoängare och Djurgårdens segersvit slutar med fyra raka matcher.

– Vi har haft en tyngre period med ett par dåliga matcher på rad här så det var skönt att bryta trenden och ta tre poäng idag.

Djurgårdstränaren Robert Ohlsson var inte nöjd med prestationen:

– Jag tycker att vi är dåliga i dag. Vi har inte det där bettet i åkningen, vi har inte bettet i närkampsspelet och vi har ett fruktansvärt dåligt passningsspel tyvärr i dag, säger han.