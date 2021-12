Knallen i natt: Sverige besegrade Ryssland

Det målades på förhand upp som den tuffaste utmaningen i grupp B. Premiärmotståndet Ryssland hade tillsammans med Kanada fått flest tips till att gå hela vägen i JVM, men under annandagen var det Sverige som drog det längsta strået.

Det började visserligen aningen saktfärdigt, men efter ett par minuter i den första perioden var det Juniorkronorna som tog tag i taktpinnen. Innan periodvilan ljöd i Red Deer hade Oskar Olausson också prickat in 1-0 till Sverige i powerplay.

Stark andraperiod av Sverige

Juniorkronorna trummade på i mittenakten och utökade till både 2-0 och 3-0 genom backarna Simon Edvinsson och Emil Andrae. Det första i numerärt underläge när Frölundajätten Edvinsson var vaken, snodde åt sig pucken i egen zon och rakade in 2-0 mellan Rysslands målvakt Yaroslav Askarovs ben.

Kort efter att Emil Andrae skjutit in 3-0 i powerplay lyckades ryssarna, aningen turligt, få in en reducering när Fyodor Svechkov påpassligt kastade in en puck framför Sveriges mål som styrdes via Edvinssons skridsko under målvakten Jesper Wallstedt. Det rödklädda laget fortsatte ösa på för ytterligare en reducering, men Sverige red ut stormen till den andra pausvilan.

Skapade nerv i matchen – från ingenstans

När den tredje perioden väl startade hamnade två ryssar i utvisningsbåset vilket gav Sverige en ny chans i numerärt överläge. Då klev den förväntade målkungen Alexander Holtz fram och utökade ledningen till 4-1, men Ryssland skulle komma tillbaka två gånger om.

Tack vare Matvei Michkov.

Först rev han sig loss till ett friläge, crosscheckades sedan in i Jesper Wallstedt och efter en lång videobedömning godkändes målet.

– Solklart mål. Det är svensken (Anton Olsson) som trycker in honom där, sa experten Erik Granqvist i Viaplay.

Någon minut senare kastade Michkov in en puck från bakom mål som på ett märkligt vis styrdes via William Eklund och Jesper Wallsteds mask innan den rasslade till i nätmaskorna. 4-3 och plötsligt var det match igen med 15 minuter kvar av perioden.

Ryssland sköljde över Sverige gång på gång, men det svenska försvarsspelet i kombination med Jesper Wallsteds målvaktskonster stod pall påtryckningarna från ryssarna.

I stället kunde Theodor Niederbach sätta dit förlösande 5-3 från högersidan, när han hittade luckan mellan inbytte målvakten Yegor Guskov. Ett mål som gav Sverige andrum.

Och det hjälpte även Sverige till tre poäng.

Med en knapp minut kvar av matchen satte Daniel Ljungman spiken i kistan med sitt 6-3-mål i öppen bur. Därmed fick Juniorkronorna en drömstart på turneringen efter att ha vält gruppfavoriten Ryssland.

Därför saknades forwarden

Efter matchen förklarade förbundskaptenen Tomas Montén också varför forwarden Fabian Lysell, som troligen kommer ha en stor roll i turneringen, inte spelade mot Ryssland.

– ”Fabbe” var indisponibel i dag. Han kunde inte spela och var inte aktuell. Vi hoppas och tror att han är tillbaka snart. Inte i morgon, men senare i veckan.

Handlar det om en skada eller sjukdom?

– Ingen skada. Det är andra grejer, avslutade Montén.

