Klart: Då kommer Hovet att rivas

Hovet kommer att rivas.

Globenområdet ska moderniseras och som konsekvens av detta kommer AIK Hockey och Djurgården Hockeys hemmaarena, Hovet, att rivas.

Avicii Arena kommer att rustas upp under 2024. När ombyggnationen sedan är klar under våren 2025 kommer Hockeyn att flytta in till Avicii Arena där Hockey-VM 2025 kommer att spelas. Hovet kommer då att rivas och en isrink kommer att byggas under jorden.

”Avicii Arena byggs om för att erbjuda en intim och kvalitativ upplevelse oavsett typ av evenemang och publikmängd”, står det i ett uttalande.

Arbetet kommer innebära att Djurgården och AIK kommer att påverkas.

– Vi tog fram ett arbetsunderlag där vi frågade vad vi vill göra med Globen. I det arbetet har både Stockholm Live och Djurgården Hockey varit delaktiga. De har fått ge sina synpunkter, säger Magnus Viker, vd på Stockholm Globe Arena fastigheter, till Aftonbladet.

Bygget har tidspress på sig då det ska stå klart innan VM sätter i gång.

– Globen byggdes inför ett hockey-VM 1989 med ganska stor tidspress. Det här innebär också en stor tidspress. Vi måste se till att arenan är klar då, punkt, säger Viker.