Kim Martin Hasson om Hall of Fame och tv-jobbet

På söndag byter Kim Martin Hasson arbetsgivare. Då är hon officiellt inte längre anställd av Linköping HC och kliver i stället in i det nya jobbet som sportchef för Frölundas damlag.

Den nya rollen har varit klar sedan i höstas.

– Vi har småbörjat arbetet. Jag dubbeljobbar på kvällarna för att få till det sista. Det känns bra. Det är blandade känslor att lämna ett lag man varit i länge och fortsätta resan någon annanstans, säger den före detta målvakten.

Det var nämligen just i Linköping hon avslutade sin spelarkarriär 2014. Det hann bli två OS-medaljer, två SM-guld, fyra OS-turneringar, åtta VM-turneringar och 227 a-landskamper.

Efter de meriterna väljs hon nu in i svensk hockeys Hall of Fame, som den 127:e spelaren i sällskapet.

– Jag blev först och främst rörd. Det är många känslor som växer fram. Jag är stolt över vad jag åstadkommit och framför allt hedrad över att bli invald, säger Kim Martin Hasson dagen efter att det blev offentligt.

Hoppade in efter magsjuka

Faktum är att hon skulle ha fått utnämningen ännu tidigare.

När en av målvakterna i Linköping blev magsjuk under slutspelet 2019 ryckte Martin Hasson in som reservmålvakt på bänken. Enligt villkoren i utnämningen till Hall of Fame måste det ha gått tre år efter att karriären är avslutad innan man kan väljas in. Det gjorde att hon behövde vänta längre än planerat.

– De ringde för en månad sedan och sa ”äntligen har det gått tre år”. Då tänkte jag, vad är det nu som har hänt?

– Jag skulle säga att alla som är med där är väldigt speciella och har gjort något för svensk hockey. Sen är det kul att fler tjejer blivit invalda, nu är det tio stycken.

Glädjen över tv-jobbet

Ett av namnen som redan är i Hall of fame är Peter Forsberg, som var Kim Martin Hassons tv-kollega i Discoverys OS-sändningar i februari. Hon jobbade även med Henrik Lundqvist, Fanny Rask och programledaren Karin Frick.

– Det är lika roligt varje gång. Det var mitt andra OS och vi har alltid så sjukt roligt ihop. Jag hoppas det syntes att vi hade kul ihop i tv-soffan. Jag älskar att vara med på sånt där och prata hockey.

Trots sitt nya jobb i Frölunda vill målvaktsikonen fortsätta göra vara expert i tv, förklarar hon.

– Som det har varit nu har jag hoppat på saker när de har kommit, jag har inte kontrakt med någon specifik kanal. Jag skulle gärna fortsätta göra det och jag tror det bara är positivt för Frölunda att jag är med och syns.

Kontakten med Foppa – om damhockey

Peter Forsberg har hon jobbat med förut inom tv, och de har fortsatt ha kontakt även efter OS.

– Vi har pratat en del. Vi har haft kontakt om hockeygrejer och diskuterat. Foppa är ganska involverad i damhockey så vi har pratat smått om spelare och ledare.

Henrik Lundqvist, som i sin tur får vänta ett tag till på att bli invald i svenska Hall of fame, var däremot en nyare bekantskap.

– Vi hade träffats på något OS tidigare och lite genom min bror som är målvaktstränare i Frölunda. De har tränat mycket ihop, min bror känner honom mer än vad jag gör.

– De är jättehärliga människor med fötterna på jorden båda två.

Henkes uppdrag: ”Han var rookie”

Lundqvist gjorde debut som expert i svensk tv under OS. Kim Martin Hasson berättar att det också märktes mer bakom kameran än framför.

– Han var jätteduktig. Väldigt bra på att servera fika också. Han fick slita lite för oss, han som var rookie, säger hon och skrattar.

Vad bjöd han på då?

– Någon gång var det semla, sedan var det Nocco och kaffe. Lite blandade saker. Det är det som är så härligt, alla gick och hämtade fika någon gång. Det är ingen som sitter och tror att den är något. Alla kunde slänga in något i vedspisen och det var ingen prestige.