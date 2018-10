Brynäs fick en katastrofstart borta mot Linköping.

Redan efter drygt sex minuters spel ledde hemmalaget med 3-0 – och nu sågar Brynässtjärnan Lukas Kilström egna laget.

– Det här är under all kritik. Det ser riktigt dåligt ut, säger han till C More i periodpausen.

Linköping vann till slut med 4-0.