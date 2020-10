– Vad jag gör? Sitter och kollar på hockey, säger Tobias Forsberg.

Naturligtvis.

När SportExpressen ringer upp återstår ju bara ett par dagar innan Forsberg ska göra sin första match som expert i Hockeyallsvenskan för C More.

– Det är ju väldigt många spelare att hålla koll på, mycket att läsa in sig på och grotta ner sig i. Men det är mest bara roligt, säger Forsberg.

Och lite nervöst, kanske?

– Det är klart att det är. Det påminner om när man spelade själv - man går in i bubblan. Och det är härligt att få lite matchpuls igen.

Den 26 december är det exakt två år sedan Tobias Forsbergs egen spelarkarriär avslutades. Historien om hur det gick till vet de flesta av er redan:

Smällen med huvudet före rakt in i sargen i Tegera arena i Leksand, en nio timmar lång operation - och några månader senare beskedet att Tobias Forsberg var förlamad från bröstet och nedåt.

Sedan dess har livet till stor del handlar om olika former av rehabträning för 32-åringen - med goda resultat.

Tobias Forsberg: ”Det är inte synd om mig”

SportExpressen hälsade på för en intervju hemma hos Tobias Forsberg och sambon Filippa Norr Richloow i somras.

Då sa Forsberg bland annat:

– Det är inte synd om mig. Inte mer än om någon annan. Jag har lärt mig att man inte ska jämföra varandras problem. Nu råkade jag bara få en dålig hand i given.

Sedan berättade Tobias Forsberg om sina funderingar runt sin yrkesframtid, att redan flera erbjudanden trillat in:

– Det finns många tankar i huvudet. Men jag vet ju inte riktigt vilken väg jag ska gå ännu.

Sedan dess har en av pusselbitarna fallit på plats.

I kväll gör Tobias Forsberg sin första match som expert i C More under matchen mellan Södertälje och Karlskoga.

– Jag har ju hela tiden känt ett behov att komma tillbaka till hockeyn. Det känns som ett hål som behöver fyllas på något sätt, säger Tobias Forsberg.

Tobias Forsberg om Modos kris: ”Troll i grejerna”

Får man köra en expertfråga redan nu?

– Absolut.

Vad händer egentligen i din gamla klubb Modo? Är det redan dags att fundera över nye tränaren Ville Nieminens framtid?

– Nä, det är för tidigt. Vad har de spelat? Fem matcher? Riktigt så enkelt är det nog inte, säger Forsberg.

PRESSAD TRÄNARE. Ville Nieminen i Modo. Foto: AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN

Vad känner du när du ser Modo just nu?

– Jag vet ju från egen erfarenhet hur svårt det är som förväntat topplag när man får en tuff start. Jag har varit med om det många gånger. Då är det lätt att det börjar gå troll i grejerna.

Tobias Forsberg beskiver sitt nya expertuppdrag som ”väldigt inspirerande och en jätteutmaning”.

Som expert lär du få tycka till om en del huvudtacklingar - känns det på något sätt jobbigt med tanke på vad som hänt dig själv?

– Nej. Inte alls, faktiskt. Nu känns det som att jag kollar hockey med mina ”gamla” hockeyögon.

Glädjebeskedet: Höjdpunkten blir av

Förutom nya jobbet på C More har det även hänt en del annat i Tobias Forsbergs liv. Tillsammans med bland annat Frida Hansdotter ledde Forsberg en motivationshelg för intresserade i Tällberg nyligen.

– Det var både kul och inspirerande. Vi hade ett gäng på 30-40 personer med helt olika bakgrund som var där och tränade. Jättehärligt. Och sånt växer jag ju av själv.

På tal om saker som får en att växa - i somras berättade du att Filippa och du börjat planera för det bröllop som blev uppskjutet efter olyckan. Hur har det gått?

– Planeringen är i full gång!

Så...?

– Vi siktar på nästa sommar. I Dalarna. Och det känns otroligt kul!

SPELADE ÅTTA SÄSONGER MED LEKSAND Namn: Tobias Forsberg. Född: 5 april 1988 i Piteå. Bor: Lägenhet, Gustavsberg. Familj: Sambon Filippa Norr Richloow. Klubbar i karriären: Modo, Björklöven, Västerås, Leksand. Övrigt: Har gjort närmare 600 matcher i SHL och Hockeyallsvenskan. Spelade de sista åtta säsongerna med Leksand. Storebror Johan Forsberg avslutade i våras sin långa hockeykarriär. Visa mer Visa mindre

LÄS MER: Hemma hos Tobias Forsberg: ”Då skrek jag rakt ut”

Tobias Forsberg: ”Det är inte synd om mig”