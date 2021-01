Uppgifter: Hockey-VM flyttas – efter kritiken

VM i ishockey 2021 är planerat att spelas från den 21 maj till den 6 juni i Lettland och Belarus. Placeringen av mästerskapet har väckt reaktioner efter de protester mot Belarus presidenten Aleksandr Lukasjenko som har härjat i Minsk under sommaren och hösten.

Under lördagen kom beskedet att Skoda hotar att hoppa av som sponsor.

”Vi har varit stolta till IIHF och ishockey-VM i 28 år. Men vi respekterar och står upp för mänskliga rättigheter. Därför kommer Skoda att dra sig ur sponsringen av världsmästerskapet i ishockey för herrar 2021 om Belarus är en av värdnationerna”, skrev bilmärket.

VM kan hamna i Danmark

Nu kommer uppgifter om att mästerskapet kommer tas ifrån Belarus. Journalisten Klaus Zaugg skriver att mästerskapet kommer att flyttas och att detta kommer meddelas redan under måndagen, efter ett möte som är planerat att ske samma dag. Även finska medier rapporterar om samma uppgifter.

Enligt Zaugg kan mästerskapet arrangeras i Danmark, Lettland och Slovakien i stället.

Anders Larsson svarar på uppgifterna om flytten av hockey-VM.

– Jag tog del av uppgifterna. Det som är läget just nu är att trycket på det internationella hockeyförbundet har ökat markant under de senaste dagarna, dels efter mötet i Minsk och efter Skodas besked i går. Vi på svenska förbundet har redan klargjort att det inte går att spela ett VM i Belarus, säger Larsson och fortsätter:

– Det pågår ett febrilt arbete. Det sker ett möte med det internationella förbundet i morgon där den här frågan kommer att diskuteras. Att det kommer ut uppgifter om alternativa arrangören tolkar inte jag inte på något annat sätt än att det pågår ett febrilt arbete. Men vi behöver ett besked. Det är bara några månader innan pucken ska släppas. Att flytta ett VM under en pågående pandemin är inte heller så lätt.

Bedömer du uppgifterna som trovärdiga?

– Att det finns sådana här uppgifter tolkar jag som ett tecken på att det pågår ett intensivt arbete i IIHF. Det känns angeläget eftersom vi behöver ett besked.

I hockeystudion i C More under lördagen kommenterade både Petter Rönnqvist och Niklas Wikegård agerandet från biltillverkaren.

”Inte förvånande”

– Jag tycker det är jättehäftigt och det visar tidens tand. De här storföretagen måste gå i bräschen och läsa av vad folk vill. Det går inte längre att bara köra sitt race som man kanske kunde för en 20 - 30 år sedan, säger Petter Rönnqvist.

Internationella hockeyförbundets ordförande René Fasel kommenterar det möjliga sponsoravhoppet för Watson.ch.

”Våra sponsorer har fått brev från den vitryska oppositionen under de senaste tio dagarna. De kommer med delvis falska påståenden. Vi blev inte förvånade över sponsorernas reaktioner. Vi var tvungna att förvänta oss det. ”

