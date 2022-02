Tårarna efter chocken: ”Vi är så jävla värda...”

Det var luften ur efter semifinalen mot ROC under gårdagen, där Sverige föll efter straffar.

Tidigare under dagen förlorade Slovakien mot Finland efter en kamp in i slutet, där de inte lyckades få in pucken.

Snabbt fick båda lagen ladda om för bronsmatch.

Men det ville sig inte för Tre Kronor.

Efter bara några minuter började Slovakien successivt ta över matchen och skapa lägen.

Tre Kronor fastnade mer och mer i egen zon och runt sargen när de tog sig in i anfallszon.

Men perioden slutade 0-0.

Slovakien hade kontroll hela matchen

Tid att samla sig och prata ihop sig för resterande delen av matchen slutade inte med ett förbättrat spel.

Istället kom kvällens första mål.

17-årige Juraj Slafkovsky stod för sitt 6:e mål för detta OS när han drev in i offensiv zon på vänsterkanten, sköt mot mål och via ett svenskt ben gick pucken in bakom Lasse Johansson.

Slovakien var inte klart där heller.

När Sverige drabbades av ännu en utvisning och med bara några sekunder kvar fick Samuel Takac yta precis vid Johansson i mål och serverades passningen från bakom målburen.

2-0 Slovakien.

Folin: ”Jävligt, jävligt tråkigt”

Men inte var supertalangen Slafkovsky klar där. När Sverige plockade ut Johansson för att jaga gjorde han ännu ett mål.

– Jag har aldrig sett något liknande, säger kommentatorn Tommy Åström om 17-åringens succé.

Sverige fortsatte plocka ut målvakten, men de lyckades inte hota alls utan tappade puck efter puck.

Istället kom 4-0 när Pavol Ragenda la in ännu en puck i öppen kasse.

Efter förlusten var Christan Folin så klart besviken.

– Den är inte på en nivå den ska va, vilket är väldigt frustrerande. Sen tror jag att det hade blivit en helt annan matchbild om vi fått första målet och kunnat spela på det. Men pucken studsade inte vår väg vilket är väldigt frustrerande. Man är så klart väldigt besviken.

Hur surt är det att det inte blir ett brons?

– Der är jättefrustrerande. Det är jättetungt och jävligt, jävligt tråkigt.

Carl Klingberg delade samma känslor och var i tårar när han mötte upp pressen efteråt.

Går det beskriva hur du mår nu?

– Det syns väl.

– Det är så jävla go grupp, sånt jävla go i laget. Vi är här tillsammans för att göra det här, vi är så jävla värda att göra allting. Vi går ut med samma inställning som i går och jag vet inte vad som saknas riktigt, det är inte energin, vi ville ha bronset. Kanske energin att hålla fokuset och göra det vi ska. Något saknas.