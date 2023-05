Efter två av två segrar i hockey-VM väntade värdnationen och den regerande mästaren Finland för svensk del under måndagskvällen. Två stormakter i ishockey som båda ville ta ett tidigt kommando i grupp A.

De finska lejonen öppnade matchen starkt och var under stora delar av den första och andra perioden spelförande. Men Lasse Johansson, som återigen fick chansen mellan Sveriges stolpar, höll tätt – precis som han gjorde i premiären mot Tyskland.

Lindberg öppnade målskyttet

Tre Kronor vaknade på allvar efter att ha fått spela powerplay i mitten av den andra perioden. Det blev inget blågult mål, men Sam Hallams manskap började sakteliga flytta upp trupperna i Finlands zon och öppningsmålet skulle komma med knappt tre minuter kvar av mittenperioden.

Lukas Bengtsson öppnade upp ytor med en fin aktion, Jonatan Berggren och Fabian Zetterlund släppte pucken mellan varandra och till slut kunde Oscar Lindberg pricka in 1-0 bakom Finlands målvakt Emil Larmi.

De finska lejonen åt sig in i matchen igen under den tredje perioden efter att Juho Lammikko lurigt vallat in 1-1 via Lasse Johanssons rygg.

Värdnationen tryckte på för ett segermål under ordinarie tid, men Sverige försvarade sig till övertid. Där tilldelades Tre Kronor ett powerplay efter att Henrik Tömmernes stått för en läcker soloprestation som ledde till en finsk utvisning.

Sverige tog inte tillvara på sitt PP-läge, utan matchen behövdes i stället avgöras på straffar.

Där gjorde Henrik Tömmernes och Lucas Raymond mål. Raymond gjorde två, varav ett blev avgörande, under straffarna. Duon blev tillsammans med Lasse Johansson stora matchhjältar för Tre Kronor.

Segern betyder att Sveriges monstersvit på nio raka matcher utan förlust på finsk mark nu utökas med ytterligare en seger. Tre Kronor har inte förlorat en VM- eller World Cup-match i Finland sedan 1965. Totalt är det fem vinster och fem kryss på tio matcher.