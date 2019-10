Jaromir Jagr är en levande ishockeylegendar. Han har bland annat vunnit två VM-guld, två Stanley Cup och ett OS-guld. Han har vunnit poängligan i NHL fem gånger och han ligger tvåa genom tiderna, efter Wayne Gretzky, i ligans totala poängliga.

Och 47 år gammal levererar han fortfarande på hockeyplanen. Förra säsongen tog han upp sitt Kladno till tjeckiska högstaligan – efter har producerat 13 poäng på 11 matcher i kvalspelet.

Jaromir Jagr bestämde sig efter det för att spela vidare och i årets säsongsdebut blev han målskytt direkt. Men Jagr är inte bara spelare – han äger dessutom klubben och sköter den dagliga ruljansen.

– Jag gör allt. Allt. Absolut allting. Jag försöker att sköta allt, säger han till The Athletic.

– Jag är här hela tiden. Att spela hockey är lite av min semester eftersom allt annat tar väldigt mycket tid. Det här är en bra utmaning, men du har ingen tid alls över till annat. Du måste hålla koll på spelare, du måste försöka värva spelare, du måste skriva kontrakt, du måste prata med agenter. Du måste sköta allt, sälja biljetter och hålla koll på arenans drift. Och vi har även vi har elva ungdomslag, i åldrar från 5 till 21.

Jagr: ”Då kommer jag inte spela”

Men trots att han fortfarande älskar att spela hockey öppnar Jagr för att lägga skridskorna på hyllan – om han inte längre känner att han hjälper sin klubb på isen.

– Om jag inte känner att jag inte kan bidra och inte drar fans till arenan, då kommer jag inte att spela. Det är det som drar in pengar till vår klubb, säger Jagr, som enligt The Athletic tjänade nästan 1,4 miljarder kronor under sin tid i NHL.

Men dra folk till arenorna – det är det ingen tvekan om att Jaromir Jagr fortfarande gör.

– Det är alltid en folkmassa, alltid människor som står uppradade och väntar på att få se honom, även på bortamatcherna. Jag kände några spelare i ett annat lag förra säsongen och de hade nästan ingen publik alls på hela året, förutom när vi var där. När Jagr spelade, då var det utsålt, säger lagkamraten Brendon Nash till The Athletic.