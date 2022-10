Jaromir Jagr gjorde 48 matcher för sitt Kladno, som han också äger, förra säsongen.

Hösten har varit tyngre.

Den 50-årige ikonen har inte spelat alls och nu öppnar han för det otänkbara, en hockeyvärld där han inte skrinnar omkring och öser in poäng.

– Jag saknar lust och motivation, säger han till iSport.

Den tjeckiska tidningen träffar Jagr efter att han från sidan följt Kladnos förlustmatch mot Mladá Boleslav. Där berättar Jagr ärligt och uppriktigt om den tuffa situationen och motivationsbristen som mycket väl skulle kunna sätta punkt för en makalös karriär.

– En comeback är absolut inte nära. Om jag ska vara ärlig vill jag inte ens komma tillbaka. Om det skulle bli en vinterklassiker (utomhusmatch) skulle jag nog tvinga mig själv att spela, säger Jagr och fortsätter:

– Egentligen har jag varken motivation eller lust. Jag känner inte för det.

Jaromir Jagr ser ut att sluta

På frågan om han saknar hockeyn svarar han:

– Jag gillar hockey, men det är ett hårt arbete. Väldigt krävande fysiskt. Det är svårt att förklara. I min ålder är det utmanande att spela, oavsett nivå. Att förbereda sig, motivera sig själv. För att inte tala om behovet av återhämtning. Jag

Förra året var han med och spelade upp Kladno, som också är hans födelsestad, till den tjeckiska högstaligan. Men väl uppe har Jagr haft svårt att konkurrera om en plats i laget.

Och han är brutalt ärlig mot sig själv.

– Förra året kände jag att jag kunde hjälpa grabbarna hockeymässigt. Jag kände ett ansvar där. Men jag känner inte det nu. Nu vet jag att även om jag gör mitt allra bästa så skulle jag inte ens platsa i någon av de fyra linorna, för vi har inga dåliga spelare. Det skulle krävas mycket av mig för att komma med i laguppställningen, och jag kanske inte ens klarar av det.

– Även om jag inte var ägare och bara hade hockeyn att jobba med så skulle jag ändå behöva hantera problemet med att spela och träna. Att bara fokusera på hockeyn. Detta är mer eller mindre omöjligt

Jaromir Jagr avslutar:

– Jag skulle behöva offra mycket. Kost, återhämtning, träning. Jag har alltid försökt vara ärlig mot mig själv. Jag måste vara riktigt extrem för att ge det ett försök, men jag vet inte om det är vettigt för mig just nu.

Under sin tid i NHL spelade Jaromir Jagr 24 säsonger och totalt 1 733 matcher med Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers och Calgary Flames.

Totalt blev det 1 921 poäng (766 mål + 1 155 assist). Endast Wayne Gretzky (2 857 poäng) har fler genom tiderna.