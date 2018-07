”Jag jobbar inte – har kunnat unna mig det”

Född: 17 juli 1969.

Bor: Stockholm.

Familj: Mamma Britt-Marie, pappa Claes-Göran. Storebror Mikael och hunden Bosse.

Idrott: Ishockey.

Moderklubb: Älta IF.

Seniorkarriär: 1988-1992: Djurgårdens IF. 1992-1994: Philadelphia Flyers, NHL. 1994-1997: New York Islanders, NHL, 1997-2000: Djurgårdens IF.

Främsta meriter: VM-guld 1991 och 1992. VM-silver 1993. SM-guld 1990, 1991 och 2000 (Djurgården).

Två guld Europacupen med Djurgården.

Guldhjälmen röstades fram av Elitseriens spelare säsongen 1997-1998.

65 landskamper för Tre Kronor.

Äter: Pasta.

Dricker: Vatten.

Tittar på: ”Dokumentärer, jag gillar krim och brott”.

Läser: ”Det är sällan, men aktieböcker. Jag lyssnar ofta på ljudböcker och på P3:s dokumentärer. De är väldigt bra”.

Hockeyidol som liten: Rolf Riddervall.

Favoritlag: ”Djurgården. Finns bara ett lag”.

Tränare som betytt mycket för dig: ”Ja, det är många. Ingvar ”Putte Carlsson, Lasse Falk, Stephan ”Lillis” Lundh, Conny Evensson, Curre Lundmark, Niklas Wikegård. Men framför allt min målvaktstränare, Thomas Magnusson.

Bästa spelare du spelat mot: Jag måste ta två. Jaromir Jagr och Mario Lemieux.

Bäste spelare du spelat med: Mats Sundin.