De senaste dagarna har den ryske OS-målvakten Ivan Fedotovs öde blivit något av en snackis.

Detta sedan han innan helgen gripits i Ryssland, kort före han tänkt resa till USA för att ansluta till NHL-laget Philadelphia Flyers. Den klubb han under våren valt att skriva på för och lämna CSKA Moskva.

Han ska ha anklagats för att fly för att undvika militärtjänstgöring innan han greps utanför en ishockeyhall i Sankt Petersburg.

Därefter fördes han till en mönstringsbas innan han enligt uppgifter ska ha ”klagat över magsmärtor” innan han fördes från basen i ambulans.

Fedotov skulle då enligt uppgifter, trots att det var svårt att få någon faktiskt information om vad som skett, förts till Murmansk och den ryska flottan, 135 mil från Sankt Petersburg nära den finska och norska gränsen i norra Ryssland.

Bråk kan ha legat bakom arrestering

Samtidigt rapporterar RIA Novosti att vad som kan ha legat bakom händelseförloppet. Enligt en källa till nyhetsbyrån, som även den är statlig, ska problem ha uppstått i klubblaget CSKA Moskva innan hans militärtjänstgöring. Han ska då ha hamnat i slagsmål med representanter för klubben, som ju omnämns som ”arméns lag”.

Under natten tog det hela också en ny vändning, vilket bland annat den ryska, statskontrollerade, nyhetsbyrån Tass rapporterar om.

25-åringen hade i går fått lämna den sjukhuset och förts till Severomorsk och sedan till Severdovonsk (där han publicerat bilder på sig själv enligt Sport-Express). Detta innan han skulle föras vidare till en ny militärbas, enligt de inledande uppgifterna.

– Ivan Fedotov är redan i Severomorsk för militärtjänstgöring. Förmodligen kommer tjänsteplatsen att vara en av de militära enheterna som ligger på Novaja Zemlja i Ishavet, säger en källa från de ryska myndigheterna till nyhetsbyrån.

Det verkar dock inte vara någon vidare munter plats ishockeymålvakten kommer att föras till. Den beskrivs bland annat vara ”en av de mest extrema platserna i norra Europa”. Enligt Business Insider är det en del av en större arktisk militärbas med anor från Kalla kriget.

Isbjörnar har tidigare invarderat byn. Foto: SOLENT NEWS / SPLASH NEWS / SPLASH NEWS/STELLA PICTURES

Navalnyjs kollega fördes till platsen

Just Novaja Zemlja (vars största ort är Belusja Guba) är en halvö i det norra ishavet och har i dag uppemot 3 000 invånare, varav 2 500 bor i just Belusja Guba. Men halvön är känd för just att ha varit ett nav för den ryska militären i allmänhet och kärnvapentester i synnerhet.

Mellan 1955 och 1990 ska över 220 kärnvapentester ha gjorts på halvön. Dessa ska enligt Forbes och reportern Jim Clash, som besökt den ryska halvön, ha varit 130 gånger kraftfullare än alla de bomber som föll över Nagasaki och Hiroshima under andra världskriget. Dessutom exploderade en atombomb, den så kalla de Tsarbomben, över området. Den anses vara den kraftfullaste bomben någonsin, 3 000 gånger den bomb som 1945 förstörde just Hiroshima.

– Potentiellt hälsofarliga delar av Novaja Zemlja-regionen har övervakats regelbundet i mer än tio år, sade en källa till Siberian Times 2013.

Platsen, som är större än Danmark till ytan, beskrivs som väldigt kall och är till stora delar täckt av is. Enligt rapporter så är det sällan varmare än tio grader celsius på sommaren och så klart kallare än så på vintern. Dessutom har isbjörnarna, som är en hotad art i Ryssland, på senare år intagit städer på halvön.

2019 hade 50-talet isbjörnar och flertalet andra djur synts till på gatorna, vilket bland annat Yle rapporterade om. Så pass att flera föräldrar varit ”rädda att låta sina barn gå till skolan”, enligt den lokala tjänstemannen Alexander Minajev. Det beskrevs som ”en massinvasion av aggressiva isbjörnar”, vilka bland annat ska ha tagit sig in i bostäder och byggnader.

Nu rör alltså uppgifter gällande att ishockeymålvakten Fedotov förts till platsen efter sin vistelse vid Severdonsk. Precis som en av Alexej Navaljnys närmaste personer gjort tidigare i Ruslan Shaveddinov som var en högt uppsatt person i Navalnyjs ”anti korruptions-rörelse”. Han fick då sin lägenhetsdörr inslagen och fördes bort för att tjänstgöra vid basen, enligt New York Times.

Navalnyj själv beskrev det som ”Vladimir Putins plan”.

Fedotov i landslagsdressen. Foto: ALEX PLAVEVSKI / EPA

Ryska förbundet publicerade uttalande

Fedotov har nu även överklagat sitt frihetsberövande till den militära åklagarmyndigheten, enligt den statliga nyhetsbyrån TASS. Men även det ryska idrottsministeriet med den ryska idrottsministern Oleg Matytsin är beredda att eventuellt hjälpa honom.

– Frågor om militär personals liv ligger hos försvarsmyndigheterna. Om han behöver hjälp har vi kontakt med honom och kan tillhandahålla den nödvändiga hjälpen. Lev efter lagen och du klarar dig, säger Matytsin till RIA Novosti enligt Sport-Express.

Under måndagseftermiddagen publicerade även det ryska ishockeyförbundet ett uttalande om situationen från sin ordförande, den tidigare stormålvakten Vladislav Tretjak, på Twitter.

– Det ryska ishockeyförbundet bevakar situationen med målvakten för det ryska landslaget Ivan Fedotov angående hans militärtjänst. Förbundet vädjar till statliga myndigheter att klargöra detaljerna i fallet, säger Vladislav Tretjak.

Men en som öppet visar sitt stöd för Fedotov är den tidigare VM-guldmedaljören Maxim Susjinskij.

– Självklart stöttar jag ”Vanya”. Jag har inte alla detaljer, men ishockeyspelare är bara människor. Det måste finnas ett bättre sätt att lösa det här problemet, säger den tidigare VM-guldmedaljören Maxim Susjinskij till Sport-Express enligt sports.ru.

SportExpressen har varit i kontakt med Philadelphia Flyers europeiska scout Joakim Grundberg som valt att inte kommentera fallet med Fedotov.

