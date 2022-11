Ikonerna avslöjar: Så kommer Börje hyllas

Efter många funderingar och förberedelser bestämde sig familjen Salming: De åker till Toronto, trots allt.

– För varje dag Börje ger tummen upp för att åka, då är hela familjen fast besluten att åka. Säger han dagen innan att han inte vill åka, då åker vi inte. Det är på den nivån vi ligger, sa Börjes fru Pia Salming i helgen som gick.

Dels kommer de kunna ta hem mer av den bromsmedicin som ännu inte är tillgänglig i Sverige, dels blir det också en chans att ta emot supportrarnas kärlek på plats.

Börje med hustrun Pia. Foto: SVEN LINDWALL

”Han var en hjälte för mig”

I hockeytokiga Toronto blev mängder av människor tagna av sjukdomsbeskedet, och nu gör sig fans och Leafsprofiler redo för att ta emot ”The King” igen, kanske för en sista gång.

Högst upp i Maple Leafs organisation finns Brendan Shanahan, 53, i rollen som klubbpresident. Han beskriver beskedet om Salmings ALS som ”extremt, extremt ledsamt”.

– Det var chockerande nyheter för alla oss här. Under så många år har Börje varit sinnebilden av någon som haft lyckan att vara hälsan själv, liksom, säger han till Expressen.

Brendan Shanahan kom till Leafs först efter spelarkarriären men är själv uppvuxen i Torontoområdet, och som barn såg ”Shanny” Salming spela i klubben.

– Han var en hjälte för mig när jag växte upp. Och nu, när jag har turen att ha den här rollen, har jag lärt känna flera av de här hjältarna på ett mer personligt plan. Och Börje, han uppfyller alla förväntningar och förhoppningar man kan ha, säger Shanahan.

Planerna är inte spikade

Toronto Maple Leafs förbereder sig nu att uppmärksamma Salming i helgen.

Trots att det vara är dagar kvar är planerna fortfarande preliminära.

– Vi planerar så mycket som vi kan, men samtidigt vet vi att i slutändan blir det en fråga för den dagen: Hur mår Börje då, och vad vill och kan han vara med på? Så jag kan inte vara så detaljerad, för det är upp till Börje, säger Shanahan.

Toronto har hemmamatcher mot Pittsburgh Penguins på fredag kväll (natt mot lördag, svensk tid), och mot Vancouver Canucks, lördag kväll.

– Till fredagsmatchen jobbar vi tillsammans med Hockey Hall of Fame, och då kommer de introducera några tidigare invalda medlemmar, och även de som valts in nu i år. Så jag tror att han kommer vara där på Hall of fame-evenemanget om hälsan tillåter.

– Sen skulle vi i Leafs gärna göra något på lördagen specifikt för Börje, men vi får som sagt se vad som funkar. Det blir upp till familjen. Men vi kommer kontakt med dem när de väl är här, så tar vi det därifrån.

McDonald: ”Det är otroligt”

Lanny McDonald, mannen med tidernas mest ikoniska hockeymustasch, var lagkamrat med Salming i Maple Leafs på 70-talet. Nu är han ordförande i Hockey Hall of Fame (som så klart ligger i Toronto) och ser fram emot att se sin gamla kompis i stan igen.

– Han kommer hyllas på matchen på fredag, det är planen. Man får komma ihåg att vi tar det som det kommer. Vi vill inte överväldiga eller trötta ut honom.

Börje Salming valdes själv in i Hockey Hall of Fame 1996, som första svensk. Foto: STEFAN HYTTFORS

McDonald hoppas att ”BJ” ska orka vara med på högtidligheterna för Daniel Alfredsson, Henrik och Daniel Sedin på måndag också.

– Måndag kväll är invalsceremonin, och när det är tre andra svenskar som kommer in i Hall of Fame – det är ju en stark koppling där, förstås. Men i nuläget väntar vi och ser hur det går på fredag, och så får vi se vad vi kan eller inte kan göra sen.

McDonald är rörd över att hans vän kommer över till Kanada igen.

– Det blir alldeles säkert väldigt känslosamt. Och att han kan ta med sig hela sin familj för det här, det är otroligt.

Leafs hjälp till Salming

Brendan Shanahan har haft kontakt med Salmings dotter Teresa, men för att inte det ska bli för mycket folk som hör av sig har det mesta gått genom Salmings gamla spelarkompis Darryl Sittler.

Sittler berättade tidigare i höst för Expressen att Maple Leafs som klubb stått redo att bistå Salming.

– Jag vill inte gå in på för mycket detaljer om det, men vi har hjälpt till där vi har kunnat. Och det jag kan säga är det råder ingen brist på folk som vill komma in och hjälpa till, säger Shanahan.

Det händer under hyllningshelgen Fredag: Toronto Maple Leafs möter Pittsburgh Penguins. I samband med det hålls en Hall of fame-ceremoni med både äldre invalda och årets nyinvalda spelare. Om Salming orkar kommer han vara del av den. Lördag: Maple Leafs möter Vancouver Canucks. Här kan det bli aktuellt för Toronto Maple Leafs att ha ett eget uppmärksammande av Salming. Söndag: ”Legends classic”-matchen med Team Sundin mot Team Lindros avgörs. Salming har varit med i flera såna här matcher med gamla stjärnor i förut. Nu får Mats Sundin sällskap av den nyinvalda svensktrion Sedin, Sedin & Alfredsson medan Mikael Renberg försvarar de blågula färgerna i Team Lindros. Eller snarare de orangesvarta färgerna, eftersom han återförenas med Eric Lindos och John LeClair från klassiska Legion of doom-kedjan från Philadelphiatiden. Måndag: Själva Hall of Fame-galan äger rum på kvällen, kanadensisk tid (så natten mot tisdag, svensk tid). Lanny McDonald hoppas att Börje Salming ska kunna vara med. Visa mer