Ikonen tvingas böta – körde för fort med båt

Markus Näslund, 48, har representerat klubbar som Pittsburgh Penguins, Vancouver Canucks och New York Rangers i NHL. I Elitserien (numera SHL) spelade han i Modo och där var han även general manager efter karriären, fram till 2014.

2003 blev han nominerad till NHL:s MVP, priset som tilldelas ligans mest värdefulla spelare.

Numera är Markus Näslund affärsman och fastighetsägare. Han har investerat i diverse fastighetsprojekt, bland annat hemma i Örnsköldsvik.

Näslund ångerfull: ”Såklart fel”

Den 4 november 2021 bröt han mot sjötrafikförordningen efter att ha kört för fort med sin motorbåt. Den högsta tillåtna hastigheten var sju knop och Näslund hade då kört i 30 knop. Det skedde i Bonässund och enligt åklagarkammaren i Sundsvall begick han gärningen med uppsåt.

”Jag hade bråttom när jag skulle ut till ett pågående byggprojekt på en ö och körde för fort i en del av Öviks skärgård där det råder fartbegränsning”, skriver Markus Näslund i ett sms till SportExpressen.

Näslund skriver vidare:

”Det är så klart fel av mig att inte följa de fartbegränsningarna som råder och jag erkände brott när kustbevakningen kom ikapp. Jag brukar hålla fartbegränsningar men körde tyvärr för fort denna gång. Det var endast jag och kustbevakningen ute med båt denna dag. Det är en förklaring men inte en ursäkt.”

Nu ska hockeylegendaren betala 3 000 kronor i böter för fortkörning.

Markus Näslund gjorde 1117 matcher under 16 säsonger i NHL. I Vancouver spelade han tolv säsonger och var kapten under åtta år. Han avslutade NHL-karriären med en säsong i New York Rangers 2008-2009.