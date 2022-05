Det var efter matchen mot USA som förbundskapten Garpenlöv uttryckte sin frustration över Sveriges spelschema i VM.

Från premiären mot Österrike förra helgen till mötet med Norge under söndagskvällen spelade Tre Kronor inte mindre än fem matcher på åtta dagar och när gruppspelet nu är över har Sverige haft tre back to back-matcher, alltså matcher två dagar i följd.

– Spelschemat är katastrof. Det är andra VM-turneringen i rad som vi spelar tre ”back to back”. Det är vi och Storbritannien som har det här, suckade Garpenlöv.

Enligt förbundskaptenen har frågan dryftats med IIHF, internationella ishockeyförbundet.

– Svaret vi får är att det är enligt reglerna.

Garpenlöv får stöd från Storbritanniens förbundskapten Peter Russell.

– Jag håller med honom. Det hjälper definitivt inte oss. Det är väldigt tufft. Jag tycker att alla lag i gruppen borde få samma förutsättningar till att vila, men jag kontrollerar inte det. Jag har ingen aning varför det ser ut så här.

Tre Kronors back Adam Larsson, som spelat samtliga matcher i gruppspelet, erkänner att det tar på krafterna när spelschemat är så pass komprimerat.

– Klart det är tufft. Det är inte alls optimalt, men de flesta lagen har det rätt likt ändå. Vi hade dock tre ”back to back”, så många har jag aldrig tidigare spelat. Även matchen mot Lettland kom tätt inpå den senaste mot Norge.

Garpenlöv är inte nöjd med spelschemat. Foto: KALLE PARKKINEN / BILDBYRÅN

SportExpressen har nu varit i kontakt med IIHF för att be om en motivering till spelschemat i Tammerfors. Enligt deras presschef Adam Steiss har VM-lagen fått möjlighet att titta igenom upplägget på förhand.

– När spelschemat har skapats, då måste det godkännas av samtliga lag innan det är definitivt spikat som det officiella spelschemat, skriver han i ett mejl.

IIHF hävdar att de förstår svårigheterna som lagen går igenom med ett tajt spelschema:

– Många faktorer måste övervägas när spelschemat ska färdigställas, som bland annat önskningarna från lagen, den lokala organisationen, TV-bolagen och reglementet som IIHF måste ta hänsyn till när ett spelschema pusslas ihop. Det är svårt att uppfylla alla önskemål i ett VM med 16 lag.

Kommer inte förändra spelschemat i framtiden

Det finns punkter i internationella ishockeyförbundets regelverk som arrangören och IIHF måste följa:

Varje lag måste få minst 20 timmars vila mellan matcherna.

Inget lag ska tvingas spela två matcher samma dag eller mer än två matcher tre dagar i följd.

Inget lag får mer än två raka dagars ledighet under ett VM.

I framtiden kommer det fortsatt klämmas in många matcher på få dagar under ett VM och lagen får ställa in sig på att spela back to back-matcher.

– Det finns i dagsläget inga planer på att förändra proceduren för hur ett spelschema blir till i VM, skriver Adam Steiss i mejlet.

