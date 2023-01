”Ångest, ångest är min arvedel.”

Det noterade författaren och Nobelpristagaren Pär Lagerkvist i en dikt 1916.

Han var från Småland.

Det är HV71 också.

Och samtliga spelare i laget från Jönköping kan säkert skriva under på Lagerkvists ord.

Deras ödesvecka – för att undvika ett så kallat negativt kval – inleddes nämligen på tisdagskvällen med mötet mot Oskarshamn (för att sedan de närmaste sju dagarna följas av hemma- och måstematcher mot Leksand, Luleå och Timrå).

Så drömstarten nästjumbon i SHL fick redan efter drygt tre minuter, gjorde nog att många axlar kunde sänkas ett antal centimeter.

Med en man mer – David Quenneville satt utvisad för interference – kunde Joey LaLaeggia trycka dit ett direktskott till 1–0 efter en smörpassning från Andy Miele.

Snytingen till trots kunde bortalaget samla ihop sig under resten av den första perioden. Flera byten i rad låg Oskarshamn på och blev bättre och bättre. Men HV71 stack emellan och hade några spelvändningar som hade kunnat dryga ut ledningen.

– De spelar lite lurigt. Dessutom slarvar vi och ger Oskarshamn lägen. Bra start för oss ändå, vi har något att bygga på, konstaterade Mattias Tedenby i C Mores sändning.

Kvitterat – efter lång videogranskning

Andra perioden började med en omdiskuterad situation.

Oskarshamns Jiri Smejkal skar med sina 100 kilo in framför HV:s målvakt, Jonas Gunnarsson, som i en förflyttning fick sitt mål ur läge. Om målburen stått kvar hade det blivit mål.

Det var också detta som domarna tog hänsyn till. Efter en videogranskning tilldömdes Smejkal målet. Matchen var kvitterad.

Inga större protester efter det beslutet från hemmaspelarna.

De vägrade dock hänga med huvudena.

Fyra minuter senare stod det 2–1 . Backen Victor Sjöholm lade pucken på mål, och den styrdes på Måns Lindbäck in bakom Tim Juel.

Men Oskarshamn har Antii Suomela. Och när han fick pucken serverad, och stod ensam med Gunnarsson var det åter kvitterat. Detta med drygt fem minuter kvar av perioden. Inte helt överraskande var det Patrik Karlkvist som slog passningen.

Vilket även innebar den 28-årige finländarens 22:a mål och 44:e poäng den här säsongen.

Därefter började ångesten åter hitta in i Husqvarna garden.

Med en dryg minut kvar kunde Smejkal göra sitt andra mål för kvällen till 2–3. Oskarshamn hade vänt efter ett drömanfall, där pucken dansade mellan Juuso Riikola och Cameron Brace för att slutligen nå tjecken som hade öppet mål.

– V bjuder in dem i matchen. Spelet böljar fram och tillbaka, det är något de vill. Vi vet att vi måste vinna matcher. Det är bara att gasa nu, menade Måns Lindbäck i C More efter 40 minuters spel.

LaLeggias andra mål för kvällen

Frågan, när den avslutande perioden startade, var om HV71:s hemmafacit den senaste tiden ändå skulle hålla i sig – två segrar och sex poäng.

LaLeggia ville det definitivt när han med sitt andra mål för kvällen såg till att matchen än en gång var kvitterad. 5.28 stod det på matchklockan när kanadensaren, efter ett långt HV-anfall, bara lade in pucken som gick förbi Juel.

Energin tilltog därefter för Tommy Samuelssons mannar. Vilket ju inte var så konstigt med tanke på kvitteringen.

Något ytterligare mål blev det inte in den tredje perioden.

Förlängning vidtog därmed för att dela ut bonuspoängen.

HV fick ett gyllene läge att avgöra när en minut gått och Suomela visades ut. Fyra spelare mot tre med andra ord.

Men Juel släppte ingen över bron. Det oavgjorda resultatet höll sig (Karlkvist hade en ribbträff), straffar vidtog.

Där var det Fredrik Forsberg som gjorde enda målet. 4–3 och två ytterst viktiga poäng till HV71.

– Otroligt skönt efter att vi tappade vår ledning. Nu är jakten på lagen framför oss inledd, menade målvakten Jonas Gunnarsson.