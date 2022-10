Örebro var förra veckans stora vinnare i SHL.

Tre raka segrar för närkingarna – mot Skellefteå, Färjestad och Malmö. Vilket betydde nio poäng och en klättring till seriens förstaplats.

Luleå är dock ett lag som Örebro hade rejäla problem med förra säsongen. Som toppades med att norrbottningarna gick vinnande ur SM-kvartsfinalen (4–1 i matcher).

Men det verkade hemmalaget inte ha mycket tankar på när tisdagskvällens match drog i gång i Behrn arena.

Det tog 4.37 innan Adam Hofbauer fått in pucken bakom Luleås stjärnmålvakt Joel Lassinantti – Hofbauers första mål i SHL. Han fick klubban på pucken efter att Milton Oscarson skjutit.

Örebro hade större delen av initiativet – länge stod det 11–1 i skott – men Luleå kunde ändå kvittera till 1–1 genom Joonas Rasks snabba och välplacerade dragskott.

Örebros tränare: ”Jättebra”

Niklas Eriksson, Örebros tränare, var nöjd när den andra perioden skulle starta.

– Vi gör det jättebra. Vi spelar smart, det är inte så mycket att anmärka på. Enda plumpen är Luleås mål, menade Eriksson i C Mores sändning.

Han var nog inte lika glad när 40 minuter hade spelats. Något som Örebros Gustav Backström satte ord på.

– Luleå biter sig fast i vår zon. Vi ger dem pucken lite väl enkelt. Vi måste få go i laget, så vi får fart och fläkt, konstaterade Backström i C More.

Mäktigt skott av Emil Larsson

Luleå fortsatte att gnugga på. Något som visade sig i skottstatistiken. När tio minuter återstod var siffrorna 18–20.

Men Örebros målvakt Jhonas Enroth vägrade att släppa någon över bron.

Ändå till det 21:a skottet.

Erik Gustafsson avlossade det, Isac Brännström styrde och Enroth var utan chans.

Men den 2–1-ledningen fick Luleå bara behålla i en och en halv minut.

Emil Larsson åkte in i bortalagets zon, och fick på ett mäktigt skott i Lassinanttis vänstra kryss till 2–2.

2–2 efter 60 minuter

Det likaresultatet stod sig matchen ut. Förlängning vidtog.

Tre mot tre med andra ord. Men inga mål under de extra fem minuterna.

Vilket innebar att matchen gick till straffar.

I den sjätte omgången kunde Philip Holm avgöra till 3–2, Örebros fjärde raka seger.

– Jag frågade om en back kunde få ta en straff efter att alla anfallare gjort sitt, jag var sugen, säger Philip Holm i C Mores sändning.