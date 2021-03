Dramat: Räddar KIK kvar i allsvenskan

Det blev en riktig rysare.

Förlängning krävdes för att se till vilket lag som skulle få spela i hockeyallsvenskan nästa säsong.

Rikard Olsén blev stor hjälte i den femte (!) perioden.

– Det är enorm jävla glädje. Jag ser knappt att den går in, jag ser bara att någon börjar jubla och att någon blir sur, säger Olsén i C More.