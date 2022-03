Björklöven fick en drömstart på kvartsfinalsserien mot Västerås IK då laget vann med hela 6-1 hemma i Winpos Arena i fredags.

Men när lagen drabbade samman igen under söndagen var det Västerås som tog kommandot. Efter en mållös förstaperiod gav Logan Roe laget ledningen i inledningen av den andra perioden. Björklöven kom tillbaka och med tre minuter kvar av mellanakten kvitterade Umeålaget.

Men Västerås svarade direkt och en minut och 28 sekunder senare återtog laget ledningen.

Passningen inför fortsättningen

Björklöven kvitterade ytterligare en gång men med knappa tio minuter kvar av matchen prickade Anton Svensson in 3-2 för Västerås efter tekningsvariant. VIK höll sedan undan Björklövens slutforcering.

– Surt. Vi förtjänar inte att vinna i dag. Jag tycker att vi tappar konceptet i andraperioden. Vi släpper in för enkla mål och bjuder in dem, säger Björklövens tränare Viktor Stråhle i C More.

Resultatet innebär att kvartsfinalsserien står 1-1 efter två matcher uppe i Umeå. Här näst väntar två matcher i Västerås.

– Det här var bra. Men det är 1-1 nu och det är tre matcher kvar så man behöver inte gå allt för långt, säger segerskytten Anton Svensson i C More.

Han passar även på att skicka en passning till Björklöven när det nu väntar två raka hemmamatcher för VIK.

– Det ska bli extremt kul. Man har fått känna på hur de har det här och jag vet att våra fans är tio gånger bättre.

Parallellt med matchen i Umeå ställdes Karlskoga mot Mora. Den matchen van BIK med 2-1 och gick därmed upp i en 2-0 ledning i matcher.