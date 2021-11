Vände – tog nu sin åttonde raka seger

Förväntningarna på HV71 var redan innan säsongen stora, och efter femton spelade matcher finns det ingen anledning att tvivla på att HV71 menar allvar med att man direkt ska ta sig tillbaka till SHL.

I jubileumsmatchen där hemmalaget HV71 firade 50 år tog laget sin åttonde raka seger när man besegrade Tingsryd med 3-1, och har så här långt endast förlorat en match i serien.

Leder serien överlägset

Bortalaget var dock det lag som skulle slå till först, när Alexander Nilsson-Lindelöf satte dit ledningsmålet för Tingsryd i mitten av den första perioden.

Sedan stod HV71 för en drömvändning när man i den andra perioden gjorde tre mål inom loppet av nio minuter efter mål av Max Wennlund, Måns Lindbäck och poängmaskinen Fredrik Forsberg.

HV71 leder hockeyallsvenskan med 39 inspelade poäng, hela 11 poäng före serietvåan Björklöven.

– En stabil match tycker jag, vi kanske ska göra något mer mål framåt i de två första perioderna. Men just lugnet och tryggheten i gruppen gör ju att vi visar ett tålamod att komma tillbaka och vi stänger ganska bra i sista perioden, säger HV71-tränaren Tommy Samuelsson till C More.

Så ska HV71 ta sig tillbaka