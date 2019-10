Serieledande Björklöven är ett av hockeyallsvenskans målfarligaste lag och har öppnat säsongen på ett hänsynslöst sätt.

Knappt tre minuter in i bortamötet med Mora hade gästerna fått in två puckar bakom hemmamålvakten Isak Wallin. Moras tränare Jeff Jakobs svarade med en timeout redan efter 2:41 för att stoppa blödningen. Det gav resultat, ett tag.

Björklöven krossade Mora

Med nio sekunder kvar av den första perioden åkte Mora på en utvisning och visst skulle Björklöven hinna med ytterligare ett mål innan signalen. Med fem sekunder kvar att spela satte Alex Hutchings 3-0.

Målshowen fortsatte sen i den andra perioden.

Kristoffer Söder ökade snabbt på till 4-0 och när Pontus Andreasson skickade in 5-0 i mitten av perioden såg det nattsvart ut hos hemmalaget.

Men det skulle bli ännu värre. Nyförvärvet Tyler Vesel skickade in 6-0 med ett par minuter kvar av perioden och ”Lövens” Pontus Andreasson kunde inte vara annat än nöjd efter två spelade perioder.

– Jag tycker att vi spelar riktigt bra, vi gör två riktigt bra perioder och puckarna trillar in, säger han till C More.

Mora fick in en reducering i den avslutande perioden, men loppet var kört sen länge och Björklöven vann minst sagt komfortabelt med 6-1.