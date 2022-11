Udda bilderna: ”Inte sett något liknande”

BIK Karlskoga är brandskattade på grund av sin skadesituation.

I fredagens rivalmöte med Västerås hade laget flera inlånade spelare för att täcka upp luckorna i laget.

Det gjorde dock inte allt för mycket resultatmässigt. För i slutet av den tredje perioden gick laget mot en seger vid ledning med 3–2.

Då uppstod en något udda situation.

En av de inlånade spelarna, Filip Barklund som tidigare spelat SHL-hockey med Örebro men som nu tillhör Lindlöven i hockeyettan, kräktes nämligen mitt på isen.

Med knappt två minuter kvar syntes en brun sörja på isen och på tv-bilderna gick att se att Barklund helt sonika kräktes mitt under spelet.

– Det är inget som kastas in i alla fall, konstaterade kommentatorn Stefan Klemetz i C More.

Hyllas: ”Den mest taktiska spyan jag varit med om”

En som blev förvånad var experten Sanny Lindström.

– Det är Barklund tror jag som kräks. Jag har aldrig sett något liknande. Jag vet inte om det är ett tecken på att han är helt utmattad. Jag har inte sett något liknande på en ishockeyrink vad jag kan minnas, sade han.

Matchen då? Den spelades klart efter en omspolning och slutade till sist 4–2.

Även i omklädningsrummet efter slutsignalen uppmärksammades situationen.

– Det var den mest taktiska spyan jag varit med om, utbrast en av Barklunds lagkamrater i C More.

Barklund svarade själv ihop med laget.

– Jag har lätt för att spy.

Experten Harald Lückner höll med i snacket från omklädningsrummet.

– Spyan var väldigt taktisk. Då fick de vila och kunde köra sista minuterna, sade han.

Men lagkaptenen Gustaf Franzén var imponerad.

– En eloge till Filip, sade han i C More.

Om detta hänt tidigare? För några år sedan kräktes faktiskt Anders Lindbäck på isen under en match med Rögle i SHL.

