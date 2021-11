Tvingades lämna – efter tacklingen

Troja-Ljungby överraskade serieledaren HV71 och tog ledningen efter fem minuter. William Romfors satte 1-0 mot moderklubben. Men sedan tog bortalaget över matchbilden och kvitteringen lät inte vänta på sig. För i den sjunde matchminuten kom 1-1 genom Måns Lindbäck.

Sedan, med drygt två minuter kvar av den första perioden, blev det otäckt. HV-spelaren Daniel Bertov stod för en tuff tackling på hemmalagets Jesper Emanulsson – som tvingades lämna isen i smärtor. För det fick Bertov ett matchstraff. HV dominerade totalt och efter de första 20 minuterna stod det 3-1.

Vesel målskytt

– Vi kommer lite halvdant ut och de kör över oss i början, men sen kommer vi in i det mer och mer, säger William Romfors i C More.

I den andra perioden reducerade Troja men därefter drygade HV ut sin ledning när Tyler Vesel satte 4-2. Matchen slutade till sist 5-3 och resultatet innebar att Jönköpingsklubben tar sjätte raka segern och toppar hockeyallsvenskan efter 13 matcher.

Så ska HV71 ta sig tillbaka