Tanken var att programledaren Lars Lindberg och experten Fredrik Söderström skulle vara på plats i Jönköping under fredagskvällen för att följa HV71–BIK Karlskoga i den första allsvenska semifinalen denna vår.

Så blir det inte.

Det är åtminstone kört för en av herrarna.

Det flyg som Lindberg planerade att ta från Umeå under fredagen ställdes in och Söderström, som i sista stund tvingades kassera sin flygbiljett, har under delar av dagen suttit fast på ett tåg.

”Jag citerar lokföraren: Dessvärre dåliga nyheter. Vi har just kraschat med två gigantiska rovfåglar!”, skriver C More-experten på Twitter.

C Mores bemanning under fredagssemin blir med andra ord decimerad, särskilt om Fredrik Söderström inte hinner fram i tid.

Han håller ändå humöret uppe.

– Knölig dag och resa, men nu har vi lyckats docka ett annat tåg och det borde lösa sig, skriver han i ett sms.

Lars Lindberg har däremot ingen chans att hinna fram till Jönköping.

– Det känns så klart tråkigt att missa matchen och ett kokande Husqvarna Garden. Men direkt när jag kom till flygplatsen tänkte jag: Det här vädret kommer det aldrig att gå att landa i, säger Lindberg.

Han ställer in siktet på Modo–Björklöven, som spelas lördag kväll.

– Förhoppningsvis blir vädret bättre i morgon så att alla fans tar sig till Örnsköldsvik och att vi får allt det vi förväntar oss av den matchserien. Dit kan jag ju i värsta fall ta skotern.

