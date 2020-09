Tunga förstärkningen – värvar NHL-spelare

Marcus Sörensen har drygt 200 NHL-matcher och kommer att spela med Vita Hästen under den kommande säsongen i allsvenskan.

– Det känns jättekul, jag ser fram emot det här. Jag ser framförallt fram emot att få spela matcher igen, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

– Till att börja med att komma i så bra form som möjligt, leverera till laget och försöka bidra till att laget vinner matcher.

Stark säsong i Djurgården

Tränaren Tony Zabel är nöjd med nyförvärvet.

– Jag känner Marcus sen många år tillbaka och det är en kille som har växt med sin framgång och den miljö han är i i dag, en otroligt professionell kille, säger han.

Sörensson gjorde en stark säsong i Djurgården under säsongen 2015-2016 då han gjorde 34 poäng på 47 matcher under grundserien.

28-åringen blev då värvad av San Jose Sharks där han har spelat under de senaste säsongerna. Under den förra säsongen spelade han 66 matcher för Sharks. Totalt blev det 18 poäng under den gångna säsongen för NHL-laget.

