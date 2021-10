Tredje raka segern – hjälte med passning

Efter segern i premiären tog sig HV71 an AIK ännu en gång redan i den tredje omgången.

Precis som i 3-2-segern på hemmaplan blev det en jämn match även på Hovet under fredagskvällen.

Matchens första mål kom från Emil Andrae, en knapp minut in i den andra perioden.

Emil Andrae målskytt

Andrae fick pucken från Zion Nybeck i slottet och med ett avslut som styrde på försvarande Nicklas Heinerös klubba överlistade han Pavel Khomchenko i målet.

– Det är skönt att den gick in. Det är inte alltid de går blad till blad men den går in så det är det som räknas, säger Andrae i C More.

Avslutet var egentligen en passning.

– Det var det faktiskt. Det får jag erkänna, säger Andrae.

Höll nollan i debuten

När AIK spelade med tom målbur satte Simon Önerud 2-0 till HV71, vilket blev matchens slutresultat.

HV71:s målvakt Filip Larsson fick hålla nollan i sin debut.

– Det var verkligen en krigarinsats.. Jag håller nollan på bortaplan och det är vad det handlar om. Att vinna de här tajta matcherna är de bästa segrarna, säger Larsson i C More.