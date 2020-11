Toppar serien efter tionde segern i rad

Nykomlingen Väsby IK har haft en jobbig start av hockeyallsvenskan och hade bara spelat ihop sju poäng på sina första 13 matcher inför fredagskvällen.

Men borta mot formstarka Timrå – som inte förlorat sedan den 14 oktober – var det Väsby som tog ledningen i slutet av den första perioden efter ett fint anfall som avslutades av Jacob Spångberg.

Men två mål på mindre än två minuter i mitten av matchen räckte för Timrå den här kvällen. Kvitteringen kom när Marcus Hardegård hittade Victor Lodin, som precis kommit från båset. Lodin – i sin tur – hittade fram till Morten Madsen framför mål och dansken satte kvitteringen.

Timrå tog tionde raka segern

Mindre än två minuter senare satte Jacob Blomqvist 2-1 och när Väsby tryckte på i spel sex mot fyra i slutet av matchen avgjorde Per Svensson med matchens sista mål i öppen kasse.

Timrås seger gör att laget går förbi Björklöven i hockeyallsvenskans tabell. Med en match mer spelad (14) ligger man två poäng före Umeålaget. Väsby ligger sist med sex poäng upp till AIK på säker mark.

Med tio raka segrar är tränaren Fredrik Andersson nöjd.

– Vi för matchen under långa stunder och har bra kontroll, säger Andersson i C More.

– Men det är tuffa matcher när man inte får hål på dem och de stretar på bra. Vi får tömma oss för att ta tre poäng i dag.