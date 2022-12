En speciell vecka är snart till ända.

En vecka som inleddes med Joakim Fagervalls avsked från Djurgården och som avslutades med att Tim Söderlund låg bakom mycket (bland annat en assist och en tilldelad straff) i Djurgårdens 2–1-seger mot Tingsryd.

Detta i en match som var den nya huvudtränaren Johan Garpenlövs första.

– Det var välförtjänt. Vi gör en bra match även om vi inte får ut allt. För egen del börjar jag bli mer och mer i form. Sen får jag inte riktigt in puckarna, men det kommer. Det är jag övertygad om, säger han själv.

Hur har den senaste veckan varit?

– Det blir alltid lite turbulent. Men vi har skött det bra och haft fokus på det vi ska göra.

Faktum kvarstår dock att Söderlund har mer att ge.

– Det är klart man börjar fundera, ”ska man skjuta mer, eller vad är det?”. Men det handlar väl om att göra sitt jobb så kommer det så småningom, säger han.

Djurgårdsspelarens svar: ”Visste inte det”

Poängmässigt är också tanken att poängproduktionen nog skulle varit lite bättre. På 23 matcher har han nu gjort 12 poäng.

För några matcher sen, efter mötet med Modo i den 16:e omgången, lyfte Joakim Fagervall själv Söderlund som en spelare han ville se mer av.

Då hade 24-åringen gjort nio poäng.

– Vi har Tim (Söderlund) som kanske inte producerat som vi vill att han ska göra. Där har vi sparkapital, sade Fagervall.

Söderlund själv är dock fåordig om just den typen av förväntningar.

– Jag visste inte det, jag läser inte så mycket... men det är inget jag tänker på.

Hur såg dialogen mellan er ut?

– Vi hade många diskussioner... men den senaste tiden har jag gjort det jag ska för att ha en bättre form. Det är väl utdelningen som fattas, säger han.

Så ska Tim Söderlund bli ännu bättre

Nu är dock tiden med Fagervall ett minne blott.

I stället är det Johan Garpenlöv som ska få ut just det där sista av Söderlund. De har i alla fall, trots bara två träningar, hunnit känna på varandra. Under onsdagens träning, den första ihop, syntes just Garpenlöv och Söderlund stå länge och prata på isen.

Hur har de första dagarna varit med ”Garpen”?

– Jag tycker att det har varit bra. Sen har det handlat om att lära känna varandra. Sen också vad jag ska göra för att vara framgångsrik.

Vad är det du ska göra för att vara just framgångsrik?

– Det är väl att ligga bra i systemet och lita på mitt spel.

Hur ska du få ut mer av ditt spel?

– Det är klart man vill få ut mer, det vill jag också. Jag vill att det ska komma mer. Jag tycker ändå jag skapar mycket lägen, sen är det väl bara att fortsätta så kommer det till slut, säger Söderlund.

