Senast Modo stod på toppen av svensk ishockey var under våren 2007. Då lyckades laget gå hela vägen efter att ha slagit Timrå, HV71 och Linköping i slutspelet.

En av förgrundsfigurerna hette Karol Krizan, som värvades innan 05/06-säsongen.

Men slovaken började sin Modosejour på allra sämsta vis. Ett tag såg det ut som att klubben skulle riva avtalet innan säsongspremiären.

– Vår duktige sportchef Bengt Hedin, nu bortgången, hade värvat honom. Första matchen i Norrtälje, Mästarcupen, vi mötte Leksand. Jag tror det gick 16 sekunder så lägger en Leksandsspelare in en puck från mittzonen, mot vårt mål, och Krizan släpper in det första skottet från halva plan. Hela bänken sjönk ihop som ett gäng potatissäckar och vi tänkte ”är det den här liraren vi ska gå med den här säsongen?”, berättar Per Svartvadet i Radisportens Nyspolat.

”Han tog snaps, alla var nöjda och glada”

Krizan utvecklades sakteliga till en av Elitseriens bästa målvakter den säsongen. I slutspelet 2007 var han nästintill omutlig och räddade över 92 procent av skotten.

En anledning kan ha varit hans minst sagt udda rutiner inför matcherna, avslöjar Svartvadet.

– När slutspelet började märkte vi... ”vad håller materialförvaltaren på med?”. Det visade sig att precis innan vi skulle gå ut till match spillde vår materialförvaltare, bakom ryggen, upp en liten stänkare till honom. Det var några centiliter som han smög med, han sopade i sig det innan match.

Modos dåvarande kapten säger i Nyspolat att han aldrig upplevt något liknande.

– Det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag såg det aldrig annars i min hockeykarriär och jag vet inte om han blev bättre eller sämre. Han gjorde så och vi vann guld mot Linköping, det blev en enorm stämning på stan. Så länge det funkade var vi nöjda.

2007-triumfen är Modos andra SM-tecken i historien – och Svartvadet sammanfattar känslan:

– Vi vann guld, han tog snaps, alla var nöjda och glada.

