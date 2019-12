2019 ska snart summeras och i Örnsköldsvik vankades det hockeyfest. Modo hockey välkomnade toppkonkurrenterna Timrå till Fjällräven center för årets sista hemmamatch och det var lapp på luckan.

På lördagen meddelade den klassiska klubben på sin hemsida att samtliga 7049 tillgängliga biljetter var sålda.

Vad de inte avslöjade då var vilka celebriteter som skaffat sig plåtar till tillställningen. Men besökarna på plats skulle snart bli varse om det.

Innan nedsläpp intervjuades den Sundsvallsbördige landslagsmannen i fotboll, Emil Forsberg, på jumbotronen. Iklädd en Modohalsduk förkunnade han sin kärlek till klubben. Flera gånger under matchen zoomades Forsberg in av tv-kamerorna och han jublade vilt varje gång Modo fick in en puck i Timrås mål.

Foppa och Stefan Löfvén på plats

Emil Forsberg var dock inte ensam kändis som fick exponering.

Han var inte ens ensam känd Forsberg på plats. Självfallet var även klubblegendaren Peter Forsberg, som även spelat och jobbat i Modo, på plats och följde tillställningen. Han var dock något mer sansad än sin namne Emil.

Sist, men inte minst, av de kända ansiktena på plats återfanns statsminister Stefan Löfvén. Löfvén är uppvuxen i Ångermanland och har alltid varit en stor supporter till Modo.

Han såg, iklädd Modos matchtröja, väldigt glad ut på läktaren när han deltog i flera hejarramsor.

Resultatmässigt blev det dock inte Modofansens kväll då Timrå vann med 7-3.